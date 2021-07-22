被排除在網速雙雄之外 林之晨：極速多數用不上

自台灣5G開台以來，遠傳（4904）、中華電信（2412）陸續拿下國際測速報告的台灣5G網速第一，遠傳更喊出遠傳跟中華電信並駕齊驅，是網速雙雄。而原本電信三雄便雙雄，台灣大（3045）被排除在外，對此台灣大總經理林之晨表示，極速多數時候是用不上的。

國際測速單位Opensignal於6月21日發表「台灣5G使用者體驗報告」，遠傳完勝所有指標，拿下七冠王，國際權威測速領導品牌Ookla旗下知名評測機構Speedtest於7月20日公布台灣5G開台以來首次5G測速報告，中華電信5G下載速度達350.52Mbps，拿下第一，遠傳電信則以334.97Mbps，緊追在後，台灣大則為225.99Mbps，台灣之星為123.33Mbps。

對於中華電信拿下網速第一，遠傳董事長徐旭東在股東會上說，「掌聲恭喜他們」，遠傳早早就獲得國際網路調查機構肯定，也推動台灣5G成為第二名。

遠傳總經理井琪則表示，中華電信本就是電信龍頭，遠傳也不希望在網速上一枝獨秀，中華電信追上來，恭喜他們，現在遠傳與中華電信的5G網速實力相當，是「網速雙雄」。

而在網速競賽上被邊緣化的台灣大，今日舉行種福電記者會，台灣大總經理林之晨面對媒體提問，林之晨強調，台灣大5G網路建設重點是以涵蓋率為主，高速為輔，尤其現在大家因疫情居家上班，要讓每個消費者的到需要的網路涵蓋，而5G的「極速」，對決大多數的消費者跟應用來說，是「用不上」，頂多就是跑跑測速軟體，台灣大在5G頻譜競標時策略，就不是以「極速」為考量。

林之晨表示，現在台灣大建設3.5GHz頻段的5G基地台約6,500台，建設重點鎖定大眾密集區，未來5G發展低延遲及大連婕，將攜手垂直場域的經營者與擁有者合作結盟，發展垂直運用，因此不追逐基地台數量的目標。