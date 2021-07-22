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松翰5月每股獲利0.77元 上半年EPS挑戰4元

經濟日報 / 記者謝佳雯/台北即時報導

微控制器（MCU）供應商松翰（5471）今（22）日公告最新自結損益，5月獲利1.29億元，年成長16%，每股稅後純益0.77元。 法人預估，上半年每股純益有機會挑戰4元。

MCU今年處於供不應求狀態，產品價格趨勢向上，產品組合也獲得改善，因此松翰5月營收5.19億元，年成長7%，但單月營收上升到1.29億元，年增率16%，代表毛利率上揚，成長幅度高於營收。

松翰6月因出貨遞延，單月營收5.07億元，月減2.27%，為連續兩個月微降，但還是比去年同期成長11.8%；累計第2季營收15.75億元，季成長13.6%，創單季新高。

在產品組合改善的情況下，松翰5月每股獲利已有0.77元，法人預估，這個趨勢將延續到全季，第2季每股純益將能超過2元，上半年每股純益有機會挑戰4元。

營收 松翰

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