華邦電攜手新思IP 推高容量車用及物聯網NAND Flash解決方案

記憶體大廠華邦電（2344）今（22）日宣佈，華邦Octal儲存型快閃記憶體（NAND Flash）可透過與新思科技用於AMBA DesignWare SSI的矽智財（ IP）整合，獲得完整的支持，使其具備容量高達4Gb、高速讀取功能的OctalNAND Flash能被快速導入，為汽車、移動設備和物聯網裝置等應用領域提供完整的記憶體解決方案。

華邦電表示， DesignWare SSI IP擁有優化記憶體的性能，可幫助串列式快閃記憶體與華邦電的OctalNAND Flash實現高傳輸速率並降低其延遲性。

華邦電表示，作為全球首款8 I/O 串列式 NAND Flash，華邦OctalNAND Flash不僅為汽車、通訊和工業系統製造商提供現今最高容量的嵌入式代碼儲存產品，且除了與NOR Flash相同的性能外，成本更顯現其優勢。

華邦電強調，目前NOR Flash技術上已達極限，導致於高容量產品的價格居高不下。快閃記憶體供應商難以保證在採用行業標準封裝的同時，還能繼續再優化以獲得更佳的性能與成本效益。

為解決現存的問題，華邦電開發了OctalNAND Flash解決方案。過去，在先進駕駛輔助系統(ADAS)、汽車儀錶板和工廠自動化控制器等應用中，系統設計人員大多使用編碼型快閃記憶體（NOR Flash）技術，但由於這些系統的代碼大小使用逐漸超過 512Mb，使用NOR Flash的成本，就會遠高於同等容量的 NAND Flash。

新思科技IP行銷和策略資深副總裁John Koeter 表示，新思的DesignWare SSI IP，能幫助華邦電OctalNAND Flash，提供高速記憶體讀取能力的同時也簡化移動設備、消費電子、物聯網和汽車單晶片系統上採用OctalNAND Flash的流程。借助 DesignWare SSI IP和OctalNAND Flash的結合，讓高容量的NAND Flash也同時具備低成本、高速的效益，而且可協助系統單晶片設計師縮短其晶片上市的時間。

華邦電快閃記憶體技術總監J.W.Park表示，華邦電與新思科技此次合作， DesignWare SSI IP提供對OctalNAND Flash 的支持，使華邦電客戶能夠更輕鬆地使用OctalNAND Flash的先進功能。

他進一步說，通過使用結合OctalNAND Flash與DesignWare SSI IP的晶片組，系統製造商可根據對性能、容量、價格的不同要求，選擇其最適合的快閃記憶體，包括Serial NOR Flash、QspiNAND Flash或OctalNAND Flash。

華邦電表示，大多數高容量嵌入式應用中，一般都會將大量系統代碼映射到 DRAM 中執行，而OctalNAND Flash的讀取傳輸速率可達每秒240MB，且具備連續讀取的能力，能夠大幅度節省傳輸時間。雖然NAND Flash無法避免記憶體壞塊的出現，但華邦電的OctalNAND Flash，具備壞塊置換功能，可將壞塊映射並做好替換，從而使主晶片能夠保持連續性的資料傳輸並簡化高速代碼映射的流程，無需主晶片進行跳過壞塊的處理方式。

隨著OTA更新成為嵌入式系統設計中的標準功能，其所需記憶體容量也隨之翻倍。如今，1Gb與2Gb的記憶體用於代碼儲存相當普遍，甚至4Gb 也被頻繁採用。OTA普及後，快閃記憶體的擦除和寫入速度變得尤為重要。

華邦電強調，與 NOR Flash 相比，OctalNAND Flash的擦除速度最高可比其快400倍，寫入速度最高可快50倍。當快閃記憶體中的大部分內容都需要OTA更新時，從NOR Flash轉換至OctalNAND Flash意謂擦除/寫入時間將可從近 10分鐘縮短至不足 1 分鐘，大大提高系統可用性和使用者體驗。