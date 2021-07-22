聯強旗下通達智能運籌 獲選5千大企業TOP10金磚企業

CRIF中華徵信所最新公布「2020年台灣地區大型企業排名TOP5000研究」調查，聯強（2347）旗下通達智能運籌，獲評為「TOP10金磚企業」。通達以往默默耕耘電子產業供應鏈服務，並多角化延伸經營到宅服務市場，以著重人文與溫度的服務細節，提升客戶感受為訴求，在嚴峻疫情對產業的衝擊中，仍能展現高度成長動能與競爭力，方獲選為2020十大金磚企業。

中華徵信所每年從國內5,000大企業的非公開發行公司，依據五項指標，篩選出有獨特經營特色、營收與獲利亮眼、可謂隱形冠軍的「金磚企業」。中華徵信所指出，通達智能運籌為聯強集團成員，2020年營收成長高達168.93%，成長動能主要來自疫情帶動宅經濟、遠距會議、教學需求爆發，進一步提升到宅服務的業務量遽增；並藉由其與家電、電腦等品牌商的結盟力，擴大維運、安裝與家戶服務版圖，因而獲選為「金磚企業」之一。

通達智能運籌總經理林憲群表示，此次獲選金磚企業，可視為通達智能運籌營運策略的發酵。2020年全球經濟籠罩在疫情陰霾，對於產業與企業都是一場硬仗，十足考驗企業的應變能力與韌性。通達近年積極推動全面性的數位機制優化，且大舉切入到宅服務市場，提出『資訊價值，人文品質』的訴求，與高級家電品牌商和電商結盟營運，讓委託主掌握即時通透的資訊，以高度具營運價值的管理資訊讓營運更精準敏捷，有助於合作夥伴快速面對市場的變動。

通達智能運籌2021年更清晰定位為「科技產業的營運管理服務平台」，致力於與上游品牌、中下游客戶群共同組成產業鏈中，最具競爭力的供應鏈團隊。通達智能運籌以資訊串聯價值為核心，串聯通達終端的資訊，整合提供訂單處理、金流服務、到宅服務、雲倉服務、智慧物流、技術服務等各項交易履行。讓品牌商專注於市場經營與行銷策略，通達以高效率高品質的服務，包辦解決供應鏈中的疑難雜症。