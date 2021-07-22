台達電與USHIO 共同捐贈台北慈濟醫院抑菌艙

台達電（2308）與日本特殊光源大廠USHIO今（22）日加碼共同捐贈台北慈濟醫院一座「U+抑菌艙」，並且宣布雙方將成為長期策略夥伴，由USHIO提供Care222®光源模組，供台達開發使用222nm波長的安全紫外線U+抑菌燈系列產品。

台北慈濟醫院將獲捐的抑菌艙設置於醫院大廳出口，人員通過時僅需照射5秒鐘，即可消滅表面81%的COVID-19病毒，無接觸、不殘留，為醫護人員及就診民眾提供安心、便利、有效的消毒方式。

台北慈濟醫院院長趙有誠表示，非常感恩台達和USHIO共同捐贈抑菌艙，台北慈濟醫院非常注重醫護同仁及來院大德的防疫，很開心能獲贈此項設備。醫院中有許多地方及情境有殺菌需求；然而，傳統波長的紫外線光源使用上有諸多限制，此產品使用的是222nm波長的安全紫外線，並不會對人體的眼睛、皮膚等造成傷害。目前醫院初步計畫將抑菌艙設置於大門出口處，讓來院大德在離院前除了原本以酒精消毒手部外，也能獲得較全面的清消。

台達物聯網照明事業處處長王志賢表示，台北慈濟醫院在疫情中仍堅持提供最好的醫療服務給民眾，且力求創新進步，希望抑菌艙能成為醫護人員的後盾。

USHIO是日本特殊光源領導廠商，其Care222®光源模組在安全性和效能上都表現卓越，很高興我們的合作從業務進一步延伸到公益，這次由USHIO捐贈光源，台達提供整合系統產品並對接醫院需求，我們也期待雙方未來的合作能造福到更多的使用者。

USHIO Taiwan優志旺股份有限公司總經理吳健祥表示，台達擁有業界領先的電控及系統整合能力，與台達的合作讓USHIO的光源能被更有效率、精準的應用於終端的產品中，為使用者提供更安心的環境。

國內外已有眾多相關實驗證實USHIO的Care222®特殊波長光源搭配專利的濾鏡技術，能有效將波長限制在不穿透人體角質層的222nm，讓UV-C紫外線良好的抗菌效果不再侷限於無人空間使用，人員在安全規範下也可以利用安全紫外線來抑制表面及空氣中病毒與細菌的活性，有效減少醫護人員消毒的繁瑣程序。

Care222®的技術仍十分新穎，台北慈濟醫院表示未來願意提供相關的諮詢及回饋，供台達改善產品，而台達將持續與USHIO深化合作，預計在未來半年內推出更多結合照明功能的多種抑菌燈及抑菌設備，滿足不同場域的應用需求。