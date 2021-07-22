英業達Q3達今年需求高點 仍要觀察料源供應狀況

英業達（2356） 於今(22)日召開股東會，該公司110年上半年筆電與伺服器受惠宅經濟及新平台轉換需求仍延續強勁，惟產業供應鏈因缺料因素導致無法滿足需求端的出貨，第三季整體仍是今年訂單需求的高點，下半年仍需觀察缺料狀況隨時動態調整產能因應出貨需求。

英業達同時也在ESG暨社會企業責任的表現中亮眼，在幾個具有公信力ESG評比機構的數據中，MSCI給予英業達公司A等級評價；Sustainalytics ESG機構則給予英業達相當於全球排名前25% 的肯定。上述這些ESG評比機構綜合來看對於英業達公司的氛圍顯示在同業中表現為較為良好的公司，並在企業社會責任與永續環境發展的方針上也同為台灣企業的前6%~20%優良企業指標。

同樣令人鼓舞的信息是今年7月，科技創新情報SaaS服務商智慧芽（PatSnap）發佈全球企業智慧製造專利排行榜（TOP100），英業達在內等三家台灣公司均為具世界級製造水準、注重科技創新及致力智財保護的代表性企業，長期投入智慧製造領域的研發，在這次的全球企業智慧製造專利百強中英業達榮獲全球第62名，這說明了英業達在製造與專利的這條路上不僅是領頭羊也是把目光放眼世界。

展望110年的願景主要仍著眼於以下幾個面向： (1)伺服器業務因新平台轉換及大型資料中心客戶成長力道挹注，今年營運展望可期，惟受到缺料影響下半年仍需觀察料況隨時調整出貨動能。

(2)筆記型電腦受惠於宅經濟與平台轉換今年仍延續出貨熱潮，供應鏈缺料雖限制了部分出貨規格，但期待下半年出貨可以較有彈性滿足客戶需求。(3)智慧裝置因產品推陳出新，下半年市場需求回溫，營運較前一年度看好，惟缺料影響是整個電子業的綜合反應，出貨仍需視料況滾動式調整。

在新事業佈局方面：今年中開始台灣微軟也攜手英業達啟動「Inventec 5G Smart Factory IoT 平台建置計畫」，打造全新 5G 智慧工廠架構，透過微軟旗下以虛擬化運作的雲原生（cloud native 5G private core）網路解決方案 Affirmed Networks，開啟雙方戰略合作，以企業專網解決方案樹立代工廠升級新典範，而未來也可以整廠輸出5G智慧工廠給其他的製造工廠。

為了在未來科技佔有一席之地，英業達也積極開發車用電子產品以達到智能車載水平；醫療產品運用則希望達到全面的健康智慧照護；透過數位轉型來重新定義商業模式、調整組織架構，並設定績效目標及優化營運指標，聚焦研發產品的組合效益分析，提高產品獲利能見度及精細專案管理。