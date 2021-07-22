受惠宅經濟強勁 英業達：Q3為今年訂單需求高點

英業達（2356） 今(22)日召開股東會，董事長卓桐華表示，今年上半年筆電與伺服器受惠宅經濟及新平台轉換需求仍延續強勁，惟產業供應鏈因缺料因素導致無法滿足需求端的出貨，第三季整體仍是今年訂單需求的高點，下半年仍需觀察缺料狀況隨時動態調整產能因應出貨需求。

今日股東會除承認109年度財務報表及盈餘分配表外，並通過董事選舉辦法部分條文及股東會議事規則部分條文的修訂。

展望今年，英業達表示，伺服器業務因新平台轉換及大型資料中心客戶成長力道挹注，今年營運展望可期，惟受到缺料影響下半年仍需觀察料況隨時調整出貨動能。

至於筆記型電腦方面，受惠於宅經濟與平台轉換今年仍延續出貨熱潮，供應鏈缺料雖限制了部分出貨規格，但期待下半年出貨可以較有彈性滿足客戶需求。智慧裝置因產品推陳出新，下半年市場需求回溫，營運較前一年度看好，惟缺料影響是整個電子業的綜合反應，出貨仍需視料況滾動式調整。

英業達也積極開發車用電子產品以達到智能車載水平；醫療產品運用則希望達到全面的健康智慧照護；透過數位轉型來重新定義商業模式、調整組織架構，並設定績效目標及優化營運指標，聚焦研發產品的組合效益分析，提高產品獲利能見度及精細專案管理。產業AI化、AI產業化，積極將各廠區轉型成智能製造工廠，利用先進製程技術，結合物聯網、大數據及人工智慧技術，優化製程，打造工業4.0及5G應用實驗的智慧工廠，達到產業AI化的新里程碑。

卓桐華指出，英業達成立至今逾40年，以筆電、伺服器製造奠定基礎，後來跨界投入雲端運算、無線通訊及IoT技術，開啟製造轉型的旅程，英業達除重視企業創新價值與策略布局外，今年更應用 5G 技術至產線中，期待藉由實際展現導入5G 帶來的數據提升、運作成效等實績，化被動服務為主動，搶先掌握客戶需求。