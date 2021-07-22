合晶公告：鄭州廠正常生產 觀察後續交通狀況影響
中國大陸河南省豪雨成災，災情頻傳，矽晶圓廠合晶（6182）今（22）日代子公司鄭州合晶硅材料公告指出，鄭州水患對公司營運無重大影響，維持正常生產，將持續關注後續水患情形及交通恢復狀況。
河南省部份地區近日遭到千年一見的暴雨襲擊，超過百萬人受災，已經緊急移轉16萬人。
合晶是少數在鄭州設廠的上市櫃科技公司之一，今日公告當地水災對營運的影響情況，強調鄭州廠目前生產未受影響，但持續關注後續交通狀況可能造成的影響。
合晶鄭州廠目前8吋月產能約17萬片，處於滿載狀態，12 吋仍在認證階段，並配合客戶需求擴產中。
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