遠傳帶頭拚出世界級5G 要做最好的

遠傳電信（股票代號：4904）今日（7/22）召開民國110年股東常會，由董事長徐旭東率領總經理井琪與經營團隊出席，說明民國109年營運成果與未來策略布局。在全體同仁齊心努力下，面對疫情衝擊帶來的挑戰，遠傳仍交出精實的營運成績單，民國109年合併總營收達新台幣795.01億元，合併EBITDA(未計利息、稅項、折舊及攤銷前的利益)與稅後盈餘分別為新台幣275.99億元與新台幣83.54億元，每股盈餘(EPS)為新台幣2.56元，財測目標達成率為104%。遠傳維持穩健優渥股利發放率，今年發放每股現金股利新台幣3.25元，股利發放率達127%，連續十年股利配發率超過100%，為業界之冠。

遠傳董事長徐旭東表示：「遠傳以永續經營為目標，積極落實公司治理，致力追求社會共好、為股東創造最大價值。5G開台半年，遠傳就推出了世界級的5G網路，並展現全方位的實績，除了提供消費者、企業夥伴多元創新的實質應用；在5G網速等多項關鍵指標更是一路拔得頭籌，不僅榮獲『全台第一』認證、更很榮幸助攻台灣5G網速躍升全球第二，讓台灣的資通訊技術在世界發光，實踐遠傳『要做就做最好的』承諾！」

遠傳總經理井琪表示：「遠傳去年攜手近百家5G生態圈夥伴宣布『遠傳心5G』開賣，在黃金頻譜、關鍵技術、夥伴資源均取得市場領先，好的體質加上不斷努力，成功創造差異化優勢，讓遠傳擁有最好的5G！遠傳將持續全力以赴，運用AI大數據進行基地台選址、優化網路，目前全台已建置超過7,500站5G基地台，覆蓋率近8成、六都覆蓋率更超過9成，預計Q4將達全台9成人口，讓每位用戶都能享受世界級的網路體驗。」

最好的5G發威 電信本業疫情中逆勢成長

頻譜是電信的DNA，遠傳於關鍵3.5GHz頻段取得80MHz頻寬與絕佳位置，奠定5G發展優勢，果然「遠傳心5G」去年開賣後一路創造佳績，雖然近期疫情衝擊市場活力，5G用戶數仍持續攀升，目前已突破80萬；營收、獲利貢獻更優於預期，有逾90%的5G用戶申辦999以上資費，續約用戶資費平均提升超過20%。遠傳月租型用戶數已連續11季正成長，ARPU持續居電信業之冠；行動服務營收、ARPU更自今年3月起，年成長率雙雙轉正！下半年新iPhone、不同價位帶的5G新手機問世，預期將推升成長力道，朝向年底5G滲透率30%目標邁進。

新經濟營收屢創新高 2021年營收佔比16%提前達陣

遠傳持續運用「大人物」(大數據、人工智慧、物聯網)核心能力推動數位轉型，提供消費者數位服務、企業資通訊解決方案，成功創造新成長曲線，新經濟營收屢創新高。新經濟營收佔比從2018年10%、2019年13%、上升至2020年15%，2021年目標16%佔比更於6月提前達陣！2020年新經濟營收在疫情影響下，年成長率仍達13%，其中資通訊業務營收年成長幅度達17%，強健的營運實力創下優異的經營成效與財務表現。

在消費端應用上，推出「遠傳friDay影音明星多視角」、「遠傳friDay VR」等創新應用，讓5G走入用戶日常。為用戶專屬打造的一站式行動生活圈「遠傳心生活」App成功「圈粉」，導購肯基德、達美樂金額共計破1600萬；挹注friDay購物消費用戶數成長10倍、6月單月導購金額破千萬；帶動friDay影音增加超過5萬觀影戶，堪稱「帶貨王」！

企業客戶佈局方面，遠傳持續跨業結盟，打造標竿垂直場域。攜手公部門打造智慧城市、協助企業數位轉型、建置5G企業專網、大數據平台等，屢獲指標性案例，包含桃園智能路燈、台電智慧電表、與台達及微軟打造全台第一個5G智慧工廠、與聯發科打造5G毫米波垂直場域、協助移民署建置大數據平台、協助文化部建置資料治理系統等，帶動產業進入5G新紀元！

遠傳5G遠距診療「疫情及時雨」 實現零接觸診療需求旺

遠傳發展5G應用不只是做生意，更是做公益，去年協助台東縣打造全台第一個5G遠距診療場域，以網路取代馬路，實現「偏鄉診療零距離」。近期疫情衝擊醫療量能，遠傳與亞東醫院合作導入遠距診療平台，減少民眾出入醫院頻率、降低染疫風險。目前視訊門診共計27個專科別、一周門診量達229診次、累積服務超過2400人次，零接觸診療服務需求熱烈，與多家醫院規劃開設中。此外，搭配遠傳與健保署合作，透過App綁定「虛擬健保卡」，即可零接觸完成過卡，創造更大效益。

展望未來，遠傳將持續以實際行動關注公司治理、環境、社會、經濟等議題，加速遠傳創新和轉型，將心比心和客戶靠得更近、為他們想得更遠，實現「生活有遠傳、溝通無距離、人生更豐富」的願景。