德儀第3季財測中性 台廠對市況緊缺到年底看法不變

全球類比晶片龍頭德州儀器（TI）第3季財測偏向中性，反映目前晶片市場缺貨情況，台廠認為，客戶雖然已經不再十萬火急催貨，但電源管理晶片和微控制器（MCU）缺貨到年底的態勢目前看來也沒有改變。

德儀於21日美股盤後公布2021會計年度第2季財報，營收和獲利表現優於市場預期，並預估第3營收介將於44億美元至47.6億美元區間，符合外界預期的46億美元，中間值45.8億元也與第2季營收表現相同，表示對第3季看法中性。

外電報導指出，德儀副總裁Dave Pahl在電話會議中坦言，在經歷不尋常的成長後未來需求是否延續難以預測，以往第3季的周期性模式，現階段可能不適用。

法人認為，德儀的第3季財測和對市況的看法，反映的現階段晶片缺貨情況不變，限制本季旺季的成長力道，加上終端市場存在疫情和各種生產變數所致。

對台廠來說，雖然客戶對手機、PC、Chromebook等終端出貨量出現下修，並未改變供不應求的現況，電源管理晶片和微控制器（MCU）的緊缺態勢將會持續到今年底；但也因為缺貨，除非搶到新的產能，否則，下半年的成長動能必須來自漲價效應。

對台廠來說，與德儀的產品線重疊最明顯的是電源管理晶片和MCU。電源管理晶片相關供應商有矽力-KY（6415）、致新（8081）、茂達（6138）、聯發科（2454）旗下立錡、虹冠電（3257）；MCU廠則包括盛群（6202）、松翰（5471）、紘康（6457）等。