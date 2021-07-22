徐旭東：遠傳9月5G人口涵蓋破九成 要做就做最好

遠傳董事長徐旭東今天主持遠傳股東會，強調遠傳電信要做就要做最好的，遠傳在國際測速單位中，拿下測速第一名，也持續建設網路，9月份5G人口涵蓋率就會突破九成。總經理井琪則表示，力拚8月底用戶數突破100萬戶，朝向年底5G滲透率30%目標邁進。

徐旭東表示，我特別喜歡5G，在各式各種行業所能夠在5G上看到跟發揮很大效益，5G很有趣，就像是一個新大陸、新科技，可以帶給我們種種的發展，結合AI、IoT跟數據，現在很容易可以透過吸收、分析數據來進行各項決策，均因5G可以促發所有行業的發展。

徐旭東表示，5G開台半年，遠傳就推出世界級的5G網路，並展現全方位的實績，除了提供消費者、企業夥伴多元創新的實質應用；在5G網速等多項關鍵指標更是一路拔得頭籌，不僅榮獲「全台第一」認證、更很榮幸助攻台灣5G網速躍升全球第二，讓台灣的資通訊技術在世界發光，實踐遠傳「要做就做最好的」承諾！

徐旭東也表示，頻譜是電信的DNA，遠傳於關鍵3.5GHz頻段取得80MHz頻寬與絕佳位置，奠定5G發展優勢，預估9月的5G人口涵蓋率就將達九成。

遠傳總經理井琪表示，遠傳持續運用AI大數據進行基地台選址、優化網路，目前全台已建置超過7,500站5G基地台，覆蓋率近八成、六都覆蓋率更超過成成，預計第4季將達全台9成人口，讓每位用戶都能享受世界級的網路體驗。

井琪指出，現在5G用戶數已經超過80萬，雖有疫情影響店面來客戶，但努力達成8月底達100萬目標。而遠傳日前率先拿下國際測速單位5G網速第一成績，近期中華電信也追上來，期待未來網速雙雄要有旗鼓相當的表現。

井琪表示，逾90%的5G用戶申辦999元以上資費，續約用戶資費平均提升超過20%。下半年新iPhone、不同價位帶的5G新手機問世，預期將推升成長力道，朝向年底5G滲透率30%目標邁進。

井琪表示，最壞的已經過去了，風雨生信心。井琪指出，遠傳在疫情衝擊下上半年表現亮眼逆勢成長，今年上半年營收財測達成率102%，每股稅後純益1.16元，財測達成率115%，平均帳單金額（ARPU）年成長轉正，且領先業界。

井琪也提到跟董事長提到要合併零售營收是「玩笑一句」，遠傳從行動起家，但也積極發展新經濟，從資通訊延伸到消費者生活及企業端應用，去年新經濟占營收15%，今年要達16%，也提早在今年上半年達標，新經濟占營收比重來到16%，也搶下不少指標性的專案，包含智慧城市、企業數位轉型、5G專網服務、大數據平台等，今年上半年ICT資通訊服務營收年增6%，接案合約金額成長47%。