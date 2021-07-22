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遠傳拚世界級5G 第四季邁向全台九成覆蓋率

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

遠傳電信（4904）今（22）日召開民國110年股東常會，由董事長徐旭東率領總經理井琪與經營團隊出席，說明民國109年營運成果與未來策略布局，遠傳表示，目前全台已建置超過7,500站5G基地台，覆蓋率近8成、六都覆蓋率更超過9成，預計第四季將達全台9成人口。

遠傳109年合併總營收達795.01億元，合併EBITDA與稅後盈餘分別為275.99億元與83.54億元，每股盈餘（EPS）為2.56元，財測目標達成率為104%。遠傳維持穩健優渥股利發放率，今年發放每股現金股利3.25元，股利發放率達127%，連續十年股利配發率超過100%，為業界之冠。

遠傳董事長徐旭東表示，遠傳以永續經營為目標，積極落實公司治理，致力追求社會共好、為股東創造最大價值。5G開台半年，遠傳就推出了世界級的5G網路，並展現全方位的實績；在5G網速等多項關鍵指標，不僅榮獲「全台第一」認證、更很榮幸助攻台灣5G網速躍升全球第二，讓台灣的資通訊技術在世界發光，實踐遠傳『要做就做最好的』承諾。

遠傳總經理井琪也表示，遠傳去年攜手近百家5G生態圈夥伴宣布『遠傳心5G』開賣，並在黃金頻譜、關鍵技術、夥伴資源均取得市場領先，好的體質加上不斷努力，成功創造差異化優勢，讓遠傳擁有最好的5G。遠傳運用AI大數據進行基地台選址、優化網路，目前全台已建置超過7500站5G基地台，覆蓋率近8成、六都覆蓋率更超過9成，預計第四季將達全台9成人口，讓每位用戶都能享受世界級的網路體驗。

遠傳5G用戶數持續攀升，目前已突破80萬；營收、獲利貢獻更優於預期，有逾90%的5G用戶申辦999以上資費，續約用戶資費平均提升超過20%。遠傳月租型用戶數已連續11季正成長，遠傳也預期，下半年新iPhone、不同價位帶的5G新手機問世，預期將推升成長力道，朝向年底5G滲透率30%目標邁進。

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