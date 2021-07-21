Sony推智慧影像分析系統 人臉追蹤配戴口罩也清晰
Sony對應疫情，推出Sony AI智慧影像分析單位REA-C1000 x PTZ遙控攝影機BRC-X400，無須綠幕影像合成更細膩，人臉追蹤即使配戴口罩亦精準清晰。
REA-C1000兼具視訊工程及影像拍攝的複合式中樞功能，搭配PTZ攝影機可自動追蹤講者畫面，即使因為疫情需要配戴口罩也不影響人臉追蹤精準度，同時還包括智能裁切影像區域，以及即時智慧去背講者與影像疊合等功能。
升級韌體後的效能更能大幅提升邊緣的影像處理，無須專業攝影棚或架設綠幕背景，在會議室或是講堂即可快速實現優異的去背及影像合成效果。此外，更新增支援即時串流輸出至熱門的YouTube、Facebook 平台以及各式視訊會議系統，讓活動溝通更加即時便利。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言