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Sony推智慧影像分析系統 人臉追蹤配戴口罩也清晰

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導

Sony對應疫情，推出Sony AI智慧影像分析單位REA-C1000 x PTZ遙控攝影機BRC-X400，無須綠幕影像合成更細膩，人臉追蹤即使配戴口罩亦精準清晰。

REA-C1000兼具視訊工程及影像拍攝的複合式中樞功能，搭配PTZ攝影機可自動追蹤講者畫面，即使因為疫情需要配戴口罩也不影響人臉追蹤精準度，同時還包括智能裁切影像區域，以及即時智慧去背講者與影像疊合等功能。

升級韌體後的效能更能大幅提升邊緣的影像處理，無須專業攝影棚或架設綠幕背景，在會議室或是講堂即可快速實現優異的去背及影像合成效果。此外，更新增支援即時串流輸出至熱門的YouTube、Facebook 平台以及各式視訊會議系統，讓活動溝通更加即時便利。

疫情 口罩 視訊

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