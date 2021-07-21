高通「穿戴式裝置生態系加速器計畫」60多家廠商加入

美商晶片大廠高通今日提出穿戴式裝置領域的整體願景，並重點介紹了多個 Snapdragon Wear平台的重要里程碑。高通並宣布投入新技術平台，推出全新「高通穿戴式裝置生態系加速器計畫」；同時宣布Arm、步步高、Fossil、OPPO、威訊（Verizon） 和沃達豐（Vodafone） 等 60 多家穿戴式裝置產業領導企業將參與計畫。

IDC全球行動裝置追蹤研究經理Jitesh Ubrani 表示，穿戴式裝置市場相較去年同期成長高達 21%，且沒有放緩的跡象。隨消費者期望擁有新的穿戴式裝置使用情境，創新的外型規格也不斷出現。智慧手錶市場發展遠遠超出了健康和健身追蹤，拓展至消費和企業區隔市場，進一步促進穿戴式裝置領域的成長。」

高通產品行銷資深總監 Pankaj Kedia 表示，高通 Snapdragon Wear 平台正支援兒童、年長者和成人的智慧手錶以及寵物和配件的智慧追蹤裝置，進而帶動產業發展。

他說，高通正大幅增加於全新開發的先進晶片、平台和技術的投入，並計劃在明年推出涵蓋不同區隔市場的全新Snapdragon Wear平台，以實現我們的長期願景。

高通持續投入發展全新 Snapdragon Wear 平台，透過本身獨特的混合架構方法、廣泛的軟體版本和參考設計，滿足諸多作業系統客戶多樣化的需求。

Kedia 補充道說，高通預想了一個高度區隔的穿戴式裝置世界，並深信高通在其中扮演重要的角色，將高通的平台和投入整合至生態系以加速實現此願景。

過去五年來，高通已在全球一百多個國家出貨超過4,000多萬套平台，並與超過75家裝置製造商和25家以上的服務供應商合作，同時提供了250多種穿戴式產品，意即平均每週推出一種新產品。

高通表示，這次推出「高通穿戴式裝置生態系加速器計畫」，參與者包含了裝置製造商（ODM）、服務供應商、平台參與者、獨立軟硬體供應商（IHV和ISV）以及系統整合業者，透過與OEM廠商合作，加速產品和解決方案的開發和商業化。

此全新計畫匯聚了業界領導者，共同探討產業趨勢、分享新技術和產品方向、舉辦培訓課程、展示構想、推出產品，並促進生態系成員間的媒合。所有成員的共同目標是以更低的開發成本及更快的生產時間提供差異化的體驗，藉此推動穿戴式裝置領域的迅速發展。

Kedia補充說，高通穿戴式裝置生態系加速器計畫，目標是為產業提供一個平台，讓生態系內的企業能攜手合作提供差異化的穿戴式裝置體驗，並為此令人期盼的領域注入新的活力與創意。

Arm客戶業務部XR和穿戴式裝置資深總監Ketan Shah 表示，隨著穿戴式裝置市場的各種外型規格和使用情境不斷發展，必須有高效率的效能才能實現複雜的沉浸式體驗。Arm 聚焦提供新一代穿戴式裝置所需的運算效能和安全性，透過穿戴式裝置生態系加速器計畫，Arm將能與更廣大的生態系密切合作，促進整體產業的合作和變革。

Fossil Group穿戴式裝置品類策略總監Chris Hartley指出，一直以來，Fossil Group不斷致力於開發全新的創新技術及提升產品效能。Fossil與高通的長期合作，將促成今年稍晚即將推出的新款智慧手錶，我們深信這將能為市場帶來今年最佳的Wear OS智慧手錶。

威訊產品管理與開發總監Farhana Chaudhry表示，威訊持續致力於穿戴式裝置產業的發展，並推出各種穿戴式裝置產品幫助客戶隨時保持連線。我們非常樂見穿戴式裝置生態系加速器計畫的推出，希望藉此機會能與整體生態系的夥伴合作，共同創新並推出豐富多樣的創新穿戴式產品。

高通穿戴式裝置生態系加速器計畫隸屬於高通Qualcomm Advantage Network，目前開放正在開發或希望開發 Snapdragon Wear 平台解決方案的公司加入。首屆高通穿戴式裝置生態系高峰會將於 2021 年秋季舉行。