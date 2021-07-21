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荷蘭新創Luxexcel贏得北市府落地計畫 將來台發展

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

疫情肆虐下，全球新創依然動能不減。荷蘭企業署和荷蘭在台辦事處今天舉辦「荷蘭新創提案賽」，號稱第一個可以3D列印技術生產多焦鏡片與智慧鏡片技術的荷蘭新創Luxexcel贏得首獎，獲得台北市政府提供的落地計畫，將會來台灣尋找合作夥伴、探索市場潛能。

荷蘭政府政策上積極支持新創事業，去年在美國調查機構Startup Genome的全球新創生態系統計中，荷蘭創業生態系在歐洲排名第三，全球排名第12。全年新創數增加6%，全國約有1萬個活躍的新創計畫，就人口比例而言，居世界第二，僅次丹麥。2020年，荷蘭新創圈也打破紀錄，募得超過18億歐元（約新台幣594.4億元）

荷蘭將台灣貿協主辦的新創會展 InnoVEX視為全球三大、亞洲唯一的策略會展，每年都選出菁英新創團隊來臺參展。今年碰上疫情，改設虛擬國家館、舉辦線上活動。代表團由荷蘭科技大城恩荷芬（Eindhoven）市長尤瑞瑪（John Jorritsma）領軍，台北市政府由市長柯文哲代表，和荷蘭辦事處代表譚敬南（Guido Tielman）與超過百位台荷新創夥伴共同參與。去年荷蘭有15家新創企業來台參加InnoVEX找尋合作機會，例如開發晶片冷卻技術的Incooling，就和硬體製造商技嘉科技合作。

台北市產業發展局局長林崇傑表示，Luxexcel獲得落地計畫，可以在內科創新育成基地t.Hub獲得免費的共同工作空間，協力宣傳的機會，以及舉辦活動募集資金、尋找夥伴。

荷蘭 疫情 生態

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