振樺電Q3滿手單 訂單能見度看到10月

振樺電（8114）看好下半年營運，振樺電董事長陳茂強表示，第3季訂單已滿單，能見度已看到10月，且第2季受惠產品組合轉佳及漲價因素，預期毛利率將優於首季，且利潤率將在下半年逐步回升。

振樺電今（21）日舉行股東會，通過現金股利配發1.5元；展望下半年，陳茂強表示，第3季訂單已滿單，能見度已看到10月，但缺料問題持續，上半年達交率約七成，預期第3季情勢將更嚴峻，但到第4季部分料況緊張程度將紓解。

陳茂強表示，今年業者都不擔心訂單，憂心的是缺料問題，如果料況順暢，業績可以多兩成。原物料採購成為業者間競爭力的展現，但明年缺料的情況將逐步好轉。

振樺電今年首季毛利率34.8%，第2季儘管有匯損干擾，但目前毛利率預估仍將優於首季，主要受惠產品漲價以及產品組合轉佳所致。

同時，振樺電下半年利潤率預期將回升，目標明後年回到2019年水準，儘管各種策略聯盟受到新冠疫情干擾，但相關效益預計在明年顯現，集團毛利率目標維持在35-36%，且隨著營收擴大，獲利也將同步提升。

在業務展望方面，集團在歐洲有不少斬獲，代收付的設備目前已經出貨2,000多台迷你POS機，後續還有數千台訂單要出。

至於在KIOSK部分，目前接單相當強勁，已切入德國戲院，但因為先前封城關係，所以進展較慢。同時也與全球最大的保齡球場設備業者接觸，該案已經拿下，但還尚未正式出貨，仍要等待整體消費、娛樂環境復甦。

針對與華碩（2357）結盟，振樺電強調，目前雙方對合作進展都相當滿意，但瑞傳的控制權還是會掌握在振樺電手中。未來產品設計時，瑞傳就會與華碩進行料件的共用共享，預計新產品將在6-9月之後發酵。

振樺電指出，雙方考量是要把餅共同做大，華碩的R/D也對瑞傳有幫助，而且，華碩因與英特爾（Intel）關係好，可以取得新一代產品。而在備料部分，華碩也給予瑞傳很大的幫助，像這波業界普遍缺料，華碩就給予協助。

在與聯想合資的子公司方面，目前首年就取得不錯成績。已與亞洲前3大零售商簽約，第一批貨將於9月出貨。且全球零售250強集團客戶已拿下4個，其中3個就由聯想協助。