Podcast正夯 帶動MyMusic用戶6月年增五成
Podcast服務漸漸成為音樂平台選項之一，根據台灣大旗下音樂平台MyMusic透過大數據資料發現，近一年來用戶聆聽Podcast的習慣改變，從被動接收轉為主動搜尋與追踨，許多節目累積忠實聽眾準時收聽，疫情期間會員對Podcast的依賴度大增，收聽率快速成長，整體較去年同期成長超過兩成，帶動MyMusic六月用戶數較去年成長超過五成。
MyMusic指出，會員對節目內容呈現的廣度與深度需求不斷提升，與跨界至Podcast產業的正聲廣播公司攜手合作打造的「全名嘴聚樂部Live Podcast」線上直播派對，邀請知名主持人黃子佼、金曲黑馬Midi楊士弘、人氣歌手與Podcaster跨界對談，讓聽眾與主持人即時交流，激盪出含金量最高的精彩內容。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言