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力旺總座沈士傑辭世 徐清祥暫代職務

東奧選手商務艙跳票引出網軍帶風向？ 選手們都替一個人喊冤

Podcast正夯 帶動MyMusic用戶6月年增五成

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

Podcast服務漸漸成為音樂平台選項之一，根據台灣大旗下音樂平台MyMusic透過大數據資料發現，近一年來用戶聆聽Podcast的習慣改變，從被動接收轉為主動搜尋與追踨，許多節目累積忠實聽眾準時收聽，疫情期間會員對Podcast的依賴度大增，收聽率快速成長，整體較去年同期成長超過兩成，帶動MyMusic六月用戶數較去年成長超過五成。

MyMusic指出，會員對節目內容呈現的廣度與深度需求不斷提升，與跨界至Podcast產業的正聲廣播公司攜手合作打造的「全名嘴聚樂部Live Podcast」線上直播派對，邀請知名主持人黃子佼、金曲黑馬Midi楊士弘、人氣歌手與Podcaster跨界對談，讓聽眾與主持人即時交流，激盪出含金量最高的精彩內容。

Podcast 疫情 黃子佼

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