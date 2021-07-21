中華電信VR轉播東奧開幕 百人工程師隊伍待命

台灣喊出VR、AR的娛樂運用已有多時，中華電信（2412）表示，MOD、Hami Video將開創台灣先例，在東京奧運23日開幕中，首度推出4K超高畫質與VR模式直播，讓用戶以全新視覺體驗觀賞台灣選手的出色表現。

中華電信指出，東奧開幕後馬上是世界羽球球后戴資穎、體操鞍馬王子李智凱的精彩首戰，奧運迷可經由MOD、Hami Video「一站式奧運專區」中精心設計的「賽程表」、「獎牌榜」、「賽事影音VOD」與最受歡迎的「熱點回看」等四大功能，一指操作回顧精彩瞬間，計將帶動MOD、高速光世代上網及5G行動用戶數大幅成長，引領台灣賽事轉播正式邁入5G新紀元。

為了進行史上第一場VR轉播「東奧開幕」，中華電信動員超過百人工程專業團隊。並首創舉辦奧運開幕線上派對，由體育主播「卓卓」主持，還有「木曜女神」與神秘嘉賓一同參與，邀請全台粉絲體驗VR虛擬社群互動，打造奧運異地共High線上派對。