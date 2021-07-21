匯鑽科：今年55%營收集中下半年 訂單看到11月

專業表面處理大廠匯鑽科（8431） 今（21）日舉行線上法說會，代理發言人李名正表示，在伺服器與硬碟需求增加下，下半年表現可望超過去年同期，今年整體營收55%營收會集中在下半年。

匯鑽科累計今年上半年營收為6.24億元，年增51.7%，為歷年同期新高，更是改寫近11年新高。該公司營收比重中，美系3Ｃ客戶佔比約65至70%、硬碟業務約30%。

李名正表示，隨旺季到來美系客戶擴大拉貨，第3季營運成長力道將明顯轉強、本季營收相比於去年同期可望成長，第4季訂單能見度佳，目前看到客戶會持續拉貨到11月，12月則還不確定。

匯鑽科也力拚今年毛利率表現超過去年平均的29%。

李名正指出，本集團在中國大陸深圳是唯一以電鍍廠身分榮獲綠色環保企業的專業表面處理集團，在泰國也是在建廠初期就以超高環保標準自我要求成為當地環保示範企業。憑藉著金屬表面處理的豐厚經驗及長年積累的製程技術，目前展現的品質與服務明顯優於競爭對手，居於絕對地領先地位。匯鑽科近期也積極切入連接器、散熱模組市場。

由於匯鑽科在泰國設廠，近期泰國疫情升溫，對此李名正表示，目前相關供應鏈在泰國是可控很多，雖然人員調動吃緊，但不會至於停產或影響重大。

該公司今日收在漲停價78.10元，上漲10%。