60家廠商 加入高通穿戴式裝置生態系加速器計畫

全球IC設計龍頭高通（Qualcomm）旗下高通技術公司今（21）日宣布推出全新高通穿戴式裝置生態系加速器計畫（Qualcomm Wearables Ecosystem Accelerator Program），包括Arm、步步高、Fossil、OPPO、威訊（Verizon）和沃達豐（Vodafone）等60多家穿戴式裝置產業領導企業都將參與。

高通看好穿戴式裝置快速成長，針對各消費和企業使用案例的兒童、青少年、成人和年長者使用者推出產品。

IDC全球行動裝置追蹤研究經理Jitesh Ubrani表示，穿戴式裝置市場相較去年同期成長高達21%，且沒有放緩的跡象。隨著消費者期望擁有新的穿戴式裝置使用情境，創新的外型規格也不斷出現。

Ubrani表示，智慧手錶市場發展遠遠超出了健康和健身追蹤，拓展至消費和企業區隔市場，進一步促進穿戴式裝置領域的成長。

高通技術公司產品行銷資深總監Pankaj Kedia表示：「高通Snapdragon Wear平台正支援兒童、年長者和成人的智慧手錶以及寵物和配件的智慧追蹤裝置，進而帶動產業發展。」

他指出，高通正大幅增加於全新開發的先進晶片、平台和技術的投入，並計畫在明年推出涵蓋不同區隔市場的全新Snapdragon Wear平台，以實現我們的長期願景。

據高通統計，過去五年來，高通已在全球100多個國家出貨超過4,000多萬套平台，並與超過75家裝置製造商和25家以上的服務供應商合作，同時提供了250多種穿戴式產品，意即平均每週推出一種新產品。

高通穿戴式裝置生態系加速器計畫隸屬於高通Qualcomm Advantage Network，目前開放正在開發或希望開發Snapdragon Wear平台解決方案的公司加入。首屆高通穿戴式裝置生態系高峰會將於2021年秋季舉行。

目前穿戴市場的主晶片採用CPU和微控制器（MCU）兩大系統。功能複雜一點的，就使用運行在Android Wear架構的CPU；MCU則是應用於相對簡單的設計。

從CPU供應商角度來看，目前主要有蘋果、三星、高通，以及受限於美國制裁、市場規模萎縮的華為旗下海思等；聯發科（2454）因穿戴團隊已和絡達整併，本身的規模相對變小很多。