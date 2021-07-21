虛擬展覽平台EventX獲千萬美金融資 與HTC戰略聯盟

領先亞洲的虛擬展覽平台「EventX」宣布成功完成新一輪1,000萬美元的B輪融資，該輪融資的資金主要來自位於領導地位的電子產品公司HTC及「高成資本」（Gaocheng Capital），該基金為中國頂尖的私募股權基金，專注於投資創新科技及企業服務。

EventX的「虛擬展覽」解決方案支援國內及跨境包括中國的線上活動，其獨家的解決方案成功為全球逾百個最大型的活動及品牌提供服務，包括阿里巴巴、資誠聯合會計師事務所（PwC）、Pico、GL Events、Informa、Reed Exhibition、Yahoo、政府部門及大專院校等。

「EventX」領先亞洲的虛擬展覽平台管理方案已為多家傳統企業商展進行數位轉型，尤其對於涉及含中國內地參加者的活動，EventX獨特的設計架構針對網際網路防火牆的問題，可以為任何跨區域活動提供服務。

而「HTC」則在VR研發上取得莫大進展，隨著廣受讚譽的VIVE VR系統推出，HTC在虛擬技術產業中更備受關注。透過建立戰略合作關係，EventX及HTC將結合兩者在業內的專業知識，共同為EventX的虛擬展覽解決方案提供更加豐富、多元化的數位化服務，發展一系列獨一無二的用戶體驗。在戰略聯盟的良好合作，以及廣大熱衷投資者的支持下，EventX用戶數比起去年同期成長超過800%，並成功舉辦超過20,000多個線上、複合及實體活動，服務超過500萬參加者。

高成資本的合夥創辦人洪婧表示，高成資本致力支持嶄新的SaaS解決方案，並帶領他們實現進一步成長。高成資本非常欣賞EventX的嶄新技術方案、優秀的管理團隊及其業務的穩健成長。隨著疫情持續影響實體展覽和貿易展覽，EventX的線上和混合虛擬技術具有獨特的優勢，可以幫助不同規模的企業吸引客戶並擴大在中國和世界各地的聯繫。

2019新冠肺炎大幅削減人們旅遊及聚集的時間，使大型活動產業萎縮，整個產業的損失估值逾1兆美金。新冠肺炎除了促使專業活動產業數位轉型，對於風險投資者而言，也是商業機會，讓資金流入虛擬活動軟體空間。以一間英國虛擬活動公司Hopin為例，近日已募集約5.65億美元，並於兩年內達到市值56.5億美元，成為歐洲成長最快的新創公司。

EventX是亞洲正急速崛起中的虛擬及複合式活動平台，憑著其獨家的中國網路能力及與HTC VIVE的合作，EventX將會於SaaS解決方案中採用虛擬實境（VR）技術及前瞻性科技，旨在提高活動方便性並重塑虛擬活動體驗。本次為EventX首次於主要功能中加入此項嶄新技術，因此，EventX即將發布精簡版的虛擬活動平台，並開放予不同領域如非政府組織、中小型企業和新創公司申請並免費使用。

VIVEPORT總監林俊吳表示，虛擬實境（VR）有改善世界的能力。HTC VIVE努力創建不同的工具來加快 VR 的應用，使用者/用戶不僅可使用HTC VIVE的VR 設備，更可利用電腦、平板電腦及智慧型手機進行有效的互動。這次與EventX的戰略合作說明了HTC VIVE不斷致力為人們和企業提供在VR會面、社交和學習的工具。本次的合作關係為日常生活帶來更多的可能性，讓人們突破任何地理限制，更緊密地聯繫在一起。