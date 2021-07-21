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威剛領先業界 推112層堆疊BiCS5 3D NAND固態硬碟

經濟日報 / 記者李孟珊／即時報導

記憶體模組廠威剛科技（3260）今（21）日推出領先業界推出新一代112層堆疊BiCS5 3D NAND固態硬碟，以容量更高、效能更佳的優勢，強力助攻5G、物聯網、AI(人工智慧)、網通、伺服器等應用的發展。

根據GSA報告顯示，截至2021年5月底，全球已有70國169家業者提供5G商用服務，隨著未來5G布建更加完整，與商用5G相關的智慧物流、遠距醫療、自動駕駛、安防監控等應用也將更為蓬勃，而如何運用先進的3D NAND技術，打造出耐用可靠、穩定高效的存儲產品，以處理龐大且不斷快速增加的資料量，便是重要關鍵。

因此，威剛加速研發出新一代BiCS5系列工業級固態硬碟，預計今年9月開始提供送樣，並於第4季正式量產，為工控存儲市場注入新活水。

為滿足客戶對成本、效能與相容性的期待，威剛BiCS5系列固態硬碟採用由WD（威騰）和KIOXIA（鎧俠）共同開發的112層3D TLC快閃記憶體，包含2.5吋、M.2 2280、M.2 2242與mSATA等主流規格，支援SATA III與PCIe Gen3x4高速傳輸介面，並有128GB至4TB的高容量；除了能迅速處理大量數據，也適合作為系統的存儲裝置與開機碟，可充分滿足5G、工業互聯網、智慧城市、遠距醫療等應用之需求。

同時，為了在高速傳輸下仍能維持優異的穩定性，威剛BiCS5系列固態硬碟的P/E Cycle（寫入/抹除次數）可達3,000次，耐用度大幅提升；並支援耗損平均（Wear leveling），可全區平均抹寫資訊，延長SSD的壽命；LDPC ECC偵錯技術，則能幫助資料傳輸精準、強化資料的可靠度。

固態硬碟 5G 威剛

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