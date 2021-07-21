威剛推112層BiCS5 3D NAND固態硬碟 搶5G商機

全球工業級嵌入式存儲領導品牌ADATA威剛科技（3260），領先業界推出新一代112層堆疊BiCS5 3D NAND固態硬碟，以容量更高、效能更佳的優勢，強力助攻5G、物聯網、AI（人工智慧）、網通、伺服器等應用的發展。

威剛指出，根據GSA報告顯示，截至2021年5月底，全球已有70國169家業者提供5G商用服務；隨著未來5G布建更加完整，與商用5G相關的智慧物流、遠距醫療、自動駕駛、安防監控等應用也將更為蓬勃。如何運用先進的3D NAND技術，打造出耐用可靠、穩定高效的存儲產品，以處理龐大且不斷快速增加的資料量，便是重要關鍵。因此，威剛加速研發出新一代BiCS5系列工業級固態硬碟，預計今年9月開始提供送樣，並於Q4正式量產，為工控存儲市場注入新活水。

此外威剛也表示，為滿足客戶對成本、效能與相容性的期待，威剛BiCS5系列固態硬碟採用由WD（威騰）和KIOXIA（鎧俠）共同開發的112層3D TLC快閃記憶體，包含2.5吋、M.2 2280、M.2 2242與mSATA等主流規格，支援SATA III與PCIe Gen3x4高速傳輸介面，並有128GB至4TB的高容量。

除了能迅速處理大量數據，也適合作為系統的存儲裝置與開機碟，可充分滿足5G、工業互聯網、智慧城市、遠距醫療等應用之需求。同時，為了在高速傳輸下仍能維持優異的穩定性，威剛BiCS5系列固態硬碟的P／E Cycle（寫入／抹除次數）可達3,000次，耐用度大幅提升；並支援耗損平均（Wear leveling），可全區平均抹寫資訊，延長SSD的壽命；LDPC ECC偵錯技術，則能幫助資料傳輸精準、強化資料的可靠度。