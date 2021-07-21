鴻海與日本電產將組合資公司 生產馬達電機系統

鴻海（2317）今（21）日宣布，與旗下鴻華先進科技及日本電產株式會社（Nidec），商議於台灣成立合資公司事宜。合資公司主要規劃包括一： 三方將共同進行相關評估及合同擬定，於 2021 年 12 月前完成合資公司成立協議。

二：合資公司總部設在台灣，預計於 2022 年成立。其主要業務將包含馬達電機系統及各種車用電機相關產品的技術研發、生產製造及市場銷售。三：相關合約細節將由三方共同討論，部分條款也可能視需要而調整。

此次三方合資公司成立，作為 Nidec 攜手不同產業之合作夥伴共同跨足汽車產業的重 要一步。合資公司將結合鴻海全球供應鏈運營管理的優勢及過去數十年在 ICT 領域中 累積的製造實力及技術能力、與鴻華先進在電動車領域及開放平台的設計研發能力、以 及日本電產在動力系統優越性能與高品質，三方攜手進一步共同發展馬達電機技術及產品。

2021 年 3 月 18 日，鴻華先進與日本電產共同簽署合作備忘錄，就發展電動汽車電 驅系統組成戰略聯盟，雙方將為全球客戶提供搭載日本電產的馬達電機系統產品 （E- Axle） 來持續合作發展。為了下一階段的量產準備，鴻海與鴻華先進，已共同與日本電 產展開合資公司的協議討論，此合資公司將可為鴻海與鴻華先進提供穩定的馬達電機系 統及其他車用電機系統來源，並為日本電產擴大新市場和增加客戶的銷售機會，預計合 資公司將為鴻海電動車相關事業發展及佈局提供巨大貢獻。

Nidec於1973年由創辦人兼董事長永守重信（Shigenobu Nagamori）在日本京都成立。 1979年，成為世界上第一家成功將直驅型無刷DC馬達技術商業化並應用於硬碟主 軸的公司。自此之後，Nidec成長為世界領先的綜合馬達製造商，年銷售額超過100億美 金，擁有約300家子公司、全球10萬多名員工。Nidec馬達、驅動器、發電機和相關產品 的應用廣泛，包含電腦、智慧型手機、家用電器、汽車、製造廠、機器人等。