鴻海與日本電產將在台共組合資公司 估2022年成立

鴻海科技集團（2317） 今（21）日宣布，與旗下鴻華先進科技及日本電產株式會社（Nidec Corporation）共同展開討論，商議於台灣成立合資公司，總部設在台灣，預計於2022年成立。其主要業務將包含馬達電機系統及各種車用電機相關產品的技術研發、生產製造及市場銷售。

鴻海表示，三方將共同進行相關評估及合同擬定，於2021年12月前完成合資公司成立協議。相關合約細節將由三方共同討論，部分條款也可能視需要而調整。

此次三方合資公司成立，作為Nidec攜手不同產業之合作夥伴共同跨足汽車產業的重 要一步。合資公司將結合鴻海全球供應鏈運營管理的優勢及過去數十年在 ICT 領域中累積的製造實力及技術能力、與鴻華先進在電動車領域及開放平台的設計研發能力、以及日本電產在動力系統優越性能與高品質，三方攜手進一步共同發展馬達電機技術及產品。

今年3月18日鴻華先進與日本電產共同簽署合作備忘錄，就發展電動汽車電 驅系統組成戰略聯盟，雙方將為全球客戶提供搭載日本電產的馬達電機系統產品 （E- Axle） 來持續合作發展。為了下一階段的量產準備，鴻海與鴻華先進，已共同與日本電產展開合資公司的協議討論，此合資公司將可為鴻海與鴻華先進提供穩定的馬達電機系統及其他車用電機系統來源，並為日本電產擴大新市場和增加客戶的銷售機會，預計合資公司將為鴻海電動車相關事業發展及佈局提供巨大貢獻。