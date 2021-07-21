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集邦：東南亞疫情升溫 衝擊下半年手機生產規模

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

根據TrendForce調查，自2021年4至5月因印度與越南疫情升溫，全年智慧型手機生產量預測亦從13.6億支下調至13.5億支，主要反應印度等地第二波疫情所造成的影響。觀察東南亞地區疫情仍然嚴峻且短期內沒有緩解跡象，恐影響該地區後續的需求表現，使得下半年全球手機生產量將再面臨下修。

TrendForce表示，以越南為例，自今年5月疫情再爆發至今，儘管高風險區域接連展開封鎖等管制措施，但情況仍未見緩解，加上近期確診人數持續攀升，因此，對於以越南為主要生產據點的三星（Samsung）而言，生產面臨直接衝擊，加上印度工廠亦受疫情影響，該品牌第二季智慧型手機生產數量銳減23.5%，僅達5,850萬支。

三星自2009年開始將智慧型手機生產據點轉進至越南，工廠及其主要供應鏈集中在越南東北部的北寧省（Bac Ninh）及北江省（Bac Giang）。然近期受到越南疫情升溫影響，當地政府為防止疫情迅速擴散，在5、6月分別祭出管制措施，此舉雖不影響三星內部工廠的運作，但由於部分物料（諸如IC、機構料件、包材等）供應不及，仍導致該工廠稼動率一度僅有六成的表現。

此外，代工龍頭富士康（Foxconn）在越南東北部的北江省也設有手持裝置的生產基地，負責Nokia功能型手機（Feature Phone）及白牌手機的生產。以功能型手機而言，越南工廠約占六成生產量能，其餘以印度生產為主。疫情告急雖影響產出，但今年功能型手機生產表現不佳，最關鍵的原因仍是晶圓代工產能不足以及需求減弱所致；至於白牌手機部分由於初期生產規模不大，影響較為有限。

展望後勢，TrendForce認為，疫情發展的諸多不確定性仍是目前最大威脅。東南亞其它國家如印尼、馬來西亞、泰國等疫情仍不斷升溫中，對於需求也勢必產生影響，此將持續為2021年下半年的智慧型手機生產表現增添變數。

智慧型手機 疫情

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