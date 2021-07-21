資策會42週年提三部曲倡議 聚焦數位轉型健全化

資策會即將邁入42週年，今（21）日舉辦《未來社會數位轉型三部曲》線上研討會暨高峰論壇直播，為了協助臺灣產業與社會迎接未來數位科技生活型態，資策會提出數位轉型三部曲的倡議，期盼促成「數位創新」、「數位調適」與「數位轉型」的友善循環。資策會董事長李世光致詞談到，臺灣未來十年的產業樣貌受到多重因素，如美中貿易科技戰、後疫情時代新常態、人口結構與氣候變遷等影響，其中「數位科技的快速滲透」影響擴及全民，值得關注與及早因應。

「數位轉型是臺灣提升競爭力的關鍵，而轉型的成敗與社會數位調適腳步密切相關。」資策會執行長卓政宏表示，近年資策會建立了數位轉型平台來串接轉型供需端，並培育超過百位專才協助企業進行數位轉型，2021年的目標是讓數位轉型生態持續健全化，包含：探討數位發展法規、建立創新實驗場域、促成跨領域的共創與加值。此外，協助臺灣社會數位調適也是重要任務，將數位轉型概念廣泛的擴散即是舉辦這場研討會的初衷。卓政宏強調，資策會作為臺灣「數位轉型的化育者」，有義務讓數位轉型走出產業框架，深耕社會，才能提升整體數位轉型的成功機率。

為完善數位轉型工作，資策會結合產、官、學、研不同觀點，就「數位創新」與「數位調適」兩大階段的關鍵議題與實際案例進行分享；在下半場高峰論談中，更由卓政宏邀請行政院政務委員郭耀煌、電電公會理事長李詩欽，與中研院資訊創新研究中心主任黃彥男等重量級貴賓，針對「數位轉型」階段所遇到的痛點及關鍵議題進行深度探討，包括創新設計在前瞻社會接受度問題、政府法規如何靈活管理新興技術與商業模式，以及如何處理數位科技所帶來的信任、隱私權、數據保護等難題。

資策會副執行長楊仁達提及，資策會已累積許多打造數位創新生態的成功經驗，因此特別分享如何運用數位轉型方法（SET）、數位轉型學堂（ACE School）與數位轉型加速器（IDEAS）工具的心法，協助企業投入數位轉型，並以「資安聯防」與「農業數位分身」兩個實例，說明如何打造數位創新生態典範。楊仁達更歡迎各界帶著想嘗試的主題，與資策會一起創造數位創新生態。

資策會資安科技研究所資安鑄造廠總經理毛敬豪分享，過去授權金向來是國內資安業者毛利受限的關鍵，不過美中貿易戰以來，乾淨供應鏈議題的重要性提升，臺灣作為世界供應鏈的重要一環，未來可發展核心技術自主，特別是供應鏈資安威脅獵捕（Supply Chain Threat Hunting），相信未來在5G工控、供應鏈資安防護，以及中小企業資安聯防等領域皆能扮演要角，有助提升資安聯防的發展契機。