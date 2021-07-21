宏碁基金會 捐贈2,000套抗菌鍵鼠組予醫護

本土疫情逐漸趨緩，第一線醫護人員功不可沒，宏碁（2353）基金會決議為台灣醫療盡一份心力，將捐贈2,000套全新推出的抗菌鍵盤及滑鼠組，開放全台地區級以上醫療院所申請，同時提供免費使用6個月視訊診療軟體Acer TeleMed，以及眼科 AI 輔助診斷軟體 VeriSee DR。

宏碁基金會董事長陳俊聖指出，自台灣疫情升溫以來，前線醫護人員無不挺身而出，為全台民眾守護家園；宏碁基金會亦希望在此期間為醫護送暖，捐贈全台醫療院所全新推出之抗菌鍵鼠組以及醫療輔助軟體，為社會及醫療共盡心力。

宏碁基金會致力實踐科技企業的社會責任，將捐贈倚天酷碁推出之無線抗菌鍵鼠組2,000套，開放全台醫療單位申請，凡通過審核的醫學中心即捐贈100套、區域醫院及地區醫院則提供50套。無線抗菌鍵鼠組配備符合BPR和EPA標準的銀離子抗菌劑塗層增加抗菌功能，能針對廣泛的細菌類型降低微生物滋生率1，醫護在工作中長時間碰觸電腦滑鼠與鍵盤，無線抗菌鍵鼠組能夠加強設備的抑菌功能，從作業端協助醫護。

不僅如此，宏碁智醫旗下Acer TeleMed及VeriSee DR同步開放醫學中心、區域醫院及地區醫院申請免費使用6個月。Acer TeleMed由醫護提供連結後即可連線進行視訊診療，減少基層醫護約診負擔及疫情接觸風險；VeriSee DR則透過電腦邊緣計算技術，可有效縮短糖尿病視網膜病變檢測時間。