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富邦未來車ETF 掌握趨勢駕馭未來

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導

強調未來移動趨勢的「富邦未來車ETF基金」，下周二（27日）將熱烈登場募集。富邦未來車ETF基金擬任經理人蔡宗勲表示，該ETF不只投資主題多、領先龍頭多、投資的車廠更多元，其所追蹤的MSCI ACWI IMI精選未來車30指數今年以來表現也優於同類型電動車指數。

蔡宗勲指出，「富邦未來車ETF基金」具有幾個特色，首先是投資主題多，最主要就是掌握未來移動四大趨勢，未來智慧電網、車聯網、自駕晶片、新能源發展(固態電池、氫能車)與電池回收技術等盡攬其中。

其次是領先龍頭多，MSCI ACWI IMI精選未來車30指數成分股加權平均的市值高達3,578億美元，是同類型電動車指數成分股的兩倍之多。再來是該ETF投資的車廠更多元，包含傳統車廠與科技新創純電動車廠。以幾家傳統車廠來說，根據Bloomberg資料顯示，福特汽車今年以來漲幅達66%、通用汽車達43%、本田汽車達24%、豐田汽車達22%、現代汽車20%，表現優於電動車廠。

因此，觀察MSCI ACWI IMI精選未來車30指數今年上半年報酬率達15.52%，優於同類型指數表現，即使是7月以來(截至2021/7/12)仍是正報酬(+0.03%)，優於同類型電動車指數的-0.01%。

蔡宗勲表示，「富邦未來車ETF」追蹤的「MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數」，在先進的自動駕駛潮流下，目前該指數成分股的產業分布中，第一大產業為自駕車及相關聯科技，佔45.62%，其次是科技新創車廠，佔比達23.11%，第三是傳統車廠，佔比為14.38%，而其中不容忽視的是共享經濟產業的部分，佔比雖僅約3%，未來發展可期。

蔡宗勲強調，「富邦未來車ETF」著眼於未來，不但電動車上中下游產業一網打盡，更捕捉自動駕駛與關連技術商機，以及未來新交通運輸方式與共享運輸的機會，是投資人參與未來移動趨勢的最佳選擇。

ETF 電動車

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