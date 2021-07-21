高通計畫明年推新款穿戴晶片 搶攻穿戴市場

全球IC設計龍頭高通（Qualcomm）續攻穿戴市場，外電報導指出，高通今（21）日宣布，新的「Snapdragon Wear」晶片將在明年左右推出，並將於今年秋天舉辦首屆「穿戴裝置生態系統高峰會」。

目前穿戴市場的主晶片採用CPU和微控制器（MCU）兩大系統。功能複雜一點的，就使用運行在Android Wear架構的CPU；MCU則是應用於相對簡單的設計。

外媒報導指出，高通在一份新聞稿中證實，計畫將在明年發布新的「Snapdragon Wear」晶片，以滿足公司對可穿戴設備的長期願景。

高通穿戴部門負責人指出，「Snapdragon Wear」平台已成為業界的標竿，可適用於兒童、老年人和成人的智慧手錶以及適用於寵物和配件的智慧追蹤器，高通正大幅增加對晶片、平台和技術的投資。

雖然高通的穿戴晶片累計出貨量大約4,000萬套，但相對於蘋果去年第一季Apple Watch的銷量就超過2,100萬支，無疑還有很大的進步空間。

因此高通計畫在今年秋天舉辦首屆「穿戴裝置生態系統高峰會」，為明年打造的新產品暖身，希望擴大在穿戴市場的市占率。

從CPU供應商角度來看，目前主要有蘋果、三星、高通，以及受限於美國制裁、市場規模萎縮的華為旗下海思等；聯發科（2454）因穿戴團隊已和絡達整併，本身的規模相對變小很多。在高通擴大搶進穿戴市場後，市場也關注聯發科後續的策略是否轉向更積極。