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敦吉上半年獲利 年增五成

經濟日報 / 記者謝佳雯/台北即時報導

通路商敦吉（2459）今（21）日公布上半年財報，整體獲利較去年同期成長五成，每股稅後純益2.49元，等於第2季每股純益為1.31元，比上季拉升一成。

敦吉今日公布上半年自結損益，上半年營收為33.14億元，年成長兩成，營業淨利和稅前淨利各為3.35億元和3.85

億元，都比去年同期大增五成，每股純益2.49元。

從敦吉的上半年獲利來看，第2季營收為19.88億元，稅前淨利大約是2.03億元，比首季成長一成，單季每股純益1.31元。

受到通路事業群影響，敦吉去年合併營收為63.6億元，年減16%；但製造與驗證事業群則持續擴展，帶動其整體毛利率達20.37%，達到歷史高點。

敦吉去年稅後純益5.02億元，為近十年高點，年增2%，每股純益4.24元，改寫近13年新高。

今年受惠於半導體需求揚升，帶動敦吉營收和毛利率同步成長，推升獲利表現高於營收的成長幅度。

其中，敦吉的製造事業群的音圈馬達（VCM）零組件產品，已接獲美系客戶大單，廈門廠產能將擴產三到四成，月產能將達1億顆左右，成為下半年的營運成長動能之一。

營收 毛利率

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