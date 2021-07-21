浸潤式微影之父林本堅 將掌清大首任半導體學院院長

清華大學與台積電（2330）、力積電等10家國內外頂尖高科技業合作的半導體研究學院計畫案，獲由行政院跨部會審議通過，預計今年8月成立，分為元件、設計、製程、材料4組招生。清華大學校長賀陳弘表示，清華半導體學院的特色在於請來以浸潤式微影技術改寫全球半導體發展史的中研院院士林本堅領軍，並結合清華的跨領域科技優勢，將培育未來半導體領袖人才。

賀陳弘表示，與清華半導體學院攜手合作的企業包括台積電、力積電、環球晶圓（6488）、欣興電子（3037）、聯華電子（2303）、世界先進（5347）、聯詠科技（3034）、南亞科技（2408）等8家台灣公司，與東京威力、美光記憶體2家國際公司，企業承諾投入辦學的資金每年超過1億3千萬元，同時國家發展基金也將每年對等投入支持。

清華半導體學院將分為「元件技術、材料與物理」、「積體電路設計與應用」、「先進製程設備與封裝」、「電子材料與化學」4組招生，預計每年招收80名碩士生、20名博士生，規劃提供高額的獎學金，最快明年春季班就有學生入學。

賀陳弘指出，台灣在全球半導體界的領先地位，一直是靠著國內大學培育的優質人才衝鋒陷陣，如果要持續站在世界第一，必須掌握原創性的技術，而這需要堅實的學術研發基礎。清華是華人世界唯一曾經培育出三位諾貝爾獎的大學，清華半導體學院的特色就在於以雄厚的科技基礎，全盤整合半導體相關的電機資訊、材料、物理、化學、化工、機械、統計領域，「清華在半導體這七大領域都打進世界前百強，」培養學生更廣大的視野，激發出產業突破所需的想像力與創造力。

賀陳弘表示，清華半導體學院的另一優勢在於「主帥」，由台灣唯一曾任半導體業主管、又在大學任教多年的中研院院士林本堅規畫人才培育藍圖。林本堅目前是清華半導體學院籌備處主任，未來也將成為首任的半導體學院院長。

林本堅指出，如果只是要提供半導體業足夠的人力資源，國內大學目前就可以做到，清華與頂尖企業合作設立半導體學院的目的，「是要培育能與全世界競爭的領袖級半導體人才！」

如何培育半導體領袖人才？林本堅訂出了兼具「專才」、「通才」、「活才」的人才培育方針。他說明，學生首先選擇一項專業，如材料等深入鑽研，成為該領域的「專才」；要與團隊內的設計等其他領域專才溝通合作，必須具備半導體通識與跨領域對話能力，是為「通才」；半導體技術進步極快，經常出現意想不到的新問題，此時更需要的是能解決未知問題及開創新局的「活才」；具備以上三才，方能成功領導研究及工程部門。

一流的師資是培育人才關鍵。林本堅表示，由於企業投入及法規鬆綁，半導體學院得以用國際薪資水準來聘請大師，還將邀請業界菁英開設衆多0.5或1學分的微學分課程。「我們正積極延攬美國國家工程院院士及中央研究院院士等級的教授加入清華半導體學院師資陣容。」他透露。