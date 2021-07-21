聽新聞
test
0:00 / 0:00
供應鏈傳出 美商英特格將供應EUV光罩盒給台積電南科廠
供應鏈傳出，台積電（2330）供應商之一的半導體材料大廠美商英特格（Entergris）除計畫在台設廠外，也將開始供應EUV光罩盒給台積電南科廠與美國亞利桑那州廠。
英特格去年底就宣布未來三至五年，將在台灣投資2億美元（折合新台幣近60億）在高雄設廠，並於今年2月獲得科技部審查通過設廠案。
英特格在台灣的新廠位於南部科學園區高雄園區，研發生產半導體先進製程用的化學材料、流體過濾器、電子級化學品容器及工業材料特殊塗層，主要提供半導體產業上、中、下游廠商的先進製程原料及微污染解決方案。
英特格目前在台灣已有約300名員工，高雄廠預期將新聘200人，新廠預定2023年量產。
供應鏈指出，英特格的高雄廠將為5奈米、3奈米這類最先進半導體生產材料，並已計畫供應EUV光罩盒給台積電南科與美國亞利桑那州廠。
英特格為台積電、英特爾、三星、和SK海力士等晶圓製造大廠的供應商，目前約有六成的產能配置在美國，但持續在亞洲擴廠，包括日本、南韓和馬來西亞都設廠，台灣和中國大陸的生產規模較小。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言