《雲端情人》20年後能成真嗎？AI趨勢專家李開復的答案是…

摘要 1.李開復的《AI 2041》用10個短篇故事，說明不同未來科技應用的可能性，包括深度學習、Deepfake（深度偽造）、精準醫療、機器人技術、XR、自動駕駛和量子計算等。 2.《AI 2041》是一本科學小說，並非傳統意義上的科幻小說，也就是具有理論與實務基礎。 3.李開復最後也做了許多對2041年的預測，包括量子電腦將能解決許多目前無法解決的問題等。

我很喜歡看書，特別是和未來有關的書，所以最近當我在誠品看見一本《AI 2041》新書時，便毫不考慮的買了。書的封面是這麼寫的：預見10個未來新世界、科學＋科幻。

首先我好奇的是2041代表什麼？這不難理解，因為現在是2021年，所以談的是20年後的世界。大導演史匹柏曾拍過一部電影《1941》，名作家歐威爾也有一本預測未來世界的經典作《1984》。

20年距離現在不是很久，我第一個問題是：世界是否將會有很大的改變？根據過去經驗改變應不會很快。人類1969年登陸月球，那時我小學，寫了一篇文章，預測2000年後人類開始太空生活，結果並未發生。但未來20年和過去20年是完全不一樣的，關鍵在於AI，科技讓世界快速數位轉型，從製造、零售、醫療到金融，而新冠疫情又加速了這進程。

李開復的《AI 2041》有一個很奇特的架構，就是「故事＋AI情境分析」。用10個短篇故事，說明不同未來科技應用的可能性，包括深度學習、Deepfake（深度偽造）、精準醫療、機器人技術、XR、自動駕駛和量子計算等。不僅如此，還有篇章分析AI科技可能給人類及社會所帶來的影響，包括正面及負面，可以說非常完整，並且相當具有野心。

當然要完成這麼一本書，並非文筆好就可以，還要有深厚的科技底子。AI對李開復來說不是問題，他曾擔任蘋果、微軟和Google大中華區高級主管，參與AI科技的開發及應用。值得注意的是本書的共同作者陳楸帆，他是中國人，為中國科普作家協會副理事長，非常多產，作品被翻譯二十多國語言。

我之前不認識陳楸帆，但讀完本書後相當佩服。首先是廣度，故事的場景發生在未來世界各地，從印度到非洲，有很多畫面；其次是深度，作者本身就是科幻作家，再加上李開復以專家身分從旁提供科技應用指引，所以不會讓人覺得異想天開，非常有可信度。

《AI 2041》是一本科學小說，並非傳統意義上的科幻小說，也就是具有理論與實務基礎，未來極有可能會發生，不是靠作者天南地北想像力，講述有趣但不可能發生的場景。我相信本書創造過程，應是李開復先選擇一個科技，向陳楸帆說明其原理以及發生可能場景，再由後者透過想像力創造成短篇小說。

我猜想這本書一開始，可能只是李開復就各種「AI＋」場景，作深入淺出的說明，其實這已極為豐富。李開復由於其工作經驗，再加上經常演講，所以表達相當流暢。一般讀者如果只看各章「導讀」部分，從頭到尾，也可以得到對未來科技的基本概念。

但本書之所以好看，在於小說部分，也就是故事，好的演講者要會說故事，才能吸引觀眾注意。我舉兩個例子，第一是大導演諾蘭的經典作《星際效應》（Interstellar），講人類穿越時光到外太空的故事，片中提到了「蟲洞」概念，很多人（包括我）至今沒有搞清楚蟲洞是什麼，但至少記得電影情節；另外一部則是諾蘭去年暑假大片《天能》（Tenet），講時光倒流，非常燒腦，一般人看得霧煞煞，看了二、三遍還是不懂，但非常吸引人，對劇情不斷討論。

我相信李開復初衷真的是想讓大家了解AI科技，但這本書會變成現在「小說＋教科書」形式，應是眾人討論出來的結果。換言之，本書是一個集體創作，李開復現在人在北京，除了共同作者是中國人以外，也有很多技術諮詢專家來自中國。中國這幾年在科技發展上進步神速，從自駕車、無人機、太空探險到金融科技，多少提供了書的養分。

李開復最後也做了許多對2041年的預測，包括量子電腦將能解決許多目前無法解決的問題等。我比較失望是不會出現電影《雲端情人》中那種AI愛人，也不會出現「奇點」（2045年AI超越人類）。

每個人都要能想像未來、並擁抱未來。1984年我看《魔鬼終結者》時，覺得很好看但不可能發生，但今天人類已開始征服火星，而「機器控制人類」的討論也不再是危言聳聽。

新冠疫情的貢獻，是加速數位轉型，認清我們的脆弱，並思考應如何利用科技創造未來福祉，這大概是《AI 2041》這本書給我們最大的啟發！

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