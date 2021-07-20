調查報告：32、43 吋電視面板7月下旬轉跌

市調機構集邦科技旗下Witsview今（20）日公布7月下旬面板報價，32、43吋電視面板價格首見下跌，7月均價分別為87、137美元，均較上月下滑1美元；顯示器、平板等漲幅持續收斂。

根據Witsview 統計，7月下旬32、43吋電視面板轉跌；55吋電視面板止漲，7月報價227元，與上月持平； 65吋以上大尺寸電視維持漲勢，但漲勢收斂，7月平均上漲1美元平均報價288美元。

IT面板7月仍維持全線上漲，漲勢明顯收斂，預期8月漲幅將收斂至0.5-1美元；筆電面板則除11.6吋價格止漲外，其他尺寸仍維持上漲，但面板廠也開始策略性擴大出貨中高階筆電面板。

另，27吋顯示器面板、14吋筆電面板均價分別為94.7、46.9美元，各月漲1美元、1.9美元，月漲幅為1.1%、4.2%。

展望下半年，市場雜音分歧，Witsview認為，供需雙方會漸趨保守，加上小尺寸電視面板首見跌價，將連帶其他尺寸跟進收斂漲勢、甚至反轉向下。不過，第3季面板廠仍可望維持既有採購，彌補上半年的庫存缺口。