格芯否認英特爾併購 推出全新GF品牌展現拓展市占決心

根據路透報導，格芯（GlobalFoundries，GF）執行長考菲爾德(Thomas Caulfield) 接受採訪時，否認英特爾收購的消息，他表示沒有進行任何討論，公司正朝著IPO（上市）的方向發展。

格芯今日也宣布公司以「嶄新的GF品牌，為新時代開創無限可能」，說明公司新GF品牌的定位及展現持續擴充市占的決心。

格芯強調，全新的品牌，凸顯半導體製造的創新，不僅要讓晶片更小巧，還要更具智慧。因此格芯要與客戶攜手，合作開發並打造功能豐富的晶片解決方案，為不斷增長的各行各業提供至關重要的領先技術。

格芯訴求未來要用支援各種特定功能、不同功能的晶片技術，讓如觸控螢幕、串流媒體電影和安全支付等功能更豐富，並透過新世代的晶片，協助客戶突破科技的極限，而且更安全性及更低的功耗。GF的創新和半導體製造專業知識將一切應用都化為可能。

不過稍早全球都關注由華爾街傳出的英特爾有意出資300億美元，打算收購格芯，若成交將大大提振英特爾晶圓代工業務，有望創英特爾歷來最大手筆併購。

格芯原先是超微(AMD) 晶圓代工業務，2009年分拆後與新加坡特許(Chartered) 半導體合併，目前由阿布達比主權投資基金Mubadala Investment所有。公司已計畫明年IPO，估值約300億美元。

考菲爾德向路透澄清英特爾併購消息，也表示已準備好並願意幫助解決全球半導體短缺問題。

格芯19日宣布在美國進行擴廠，將斥資10億美元於紐約州中馬爾他鎮(Malta) 總部附近建第二座晶圓廠，預估馬爾他每年晶片產能擴充15萬片。