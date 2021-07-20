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英特爾求親還沒有譜 格羅方德宣布推新品牌

經濟日報 / 記者謝佳雯/台北即時報導

甫被傳出全球半導體製造龍頭英特爾（Intel）求親的晶圓代工廠格羅方德（GlobalFoundries，GF），今（20）日宣布轉型之路已經走到新的里程碑，因此推出嶄新的GF品牌。

日前市場才剛傳出英特爾有意以300億美元（折合新台幣超過8,000億元）收購格羅方德，擴大搶進晶圓代工業務，與台積電（2330）爭食市場，引起市場高度關注。

不過，格羅方德周一（19日）宣布斥資10億美元在紐約擴廠，該公司執行長Tom Caulfield受訪時更表示，公司將堅持明年進行首次IPO（公開募股）計畫。

除了公開表明要堅持IPO計畫外，格羅方德今日更宣布推出新品牌。外界解讀，格羅方德「要走自己的路」的企圖心顯著，與英特爾之間的合作能否成真？仍須觀察。

格羅方德宣布這項新品牌計畫指出：「經過轉型之旅多年的點滴積累，終於走到了新的里程碑：我們嶄新的GF品牌即將問世。能夠與您分享如此振奮人心的消息，著實令我們深感榮幸。」

格羅方德指出，新品牌有四個基本要素，組成公司背景和品牌成為獨一無二的存在，包括，第一、GF正在重新定義科技創新與半導體製造；第二、GF具備全球製造足跡的優勢；第三、與客戶合作無間，建立密不可分的協作與夥伴關係；第四、公司的整體高度多樣性。

格羅方德表示，不論是全球的各行各業，或是日常生活的各個角落裡，即使大部分人可能都尚未察覺，當代文明的運作無時無刻都在仰賴半導體晶片：從家用電器到恆溫器，智慧型手機到汽車，還有工業設備到醫療設備，無一不需要這些晶片。

格羅方德指出，事實上，僅僅一部汽車所安裝的晶片就可能多達1,500個。這些複雜精密的晶片是全人類智慧累積而成的結晶，不只推動了全球繁榮的經濟，也豐富了每一個人的日常生活。

格羅方德認為，在過去幾年中，該公司經歷了一大轉型，以確保我們的客戶可以放心地依靠格羅方德提供創新、功能豐富的專業晶片製造設計解決方案，並能克服最苛刻的需求，也滿足最廣泛的應用。

格羅方德舉例，若有人手中握有支援5G的智慧型手機，此刻5G訊號正在通過的晶片，有極大可能就是來自格羅方德的產品。

格羅方德認為，確保取得半導體晶片的暢通渠道，已經成為各國經濟和國安的必要條件；身為全球僅有的五間大規模晶片製造商之一，該公司具備的產能，足以支撐日益複雜的需求與不可或缺的供應鏈，更是業界唯一一家具有全球業務部署的公司，隨時隨地為客戶提供暢通可靠的高科技服務。

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