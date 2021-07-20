燦坤：9月開學將帶動筆電、平板銷售

3C通路龍頭燦坤（2430）對下半年營運展望審慎樂觀。下半年7、8月仍為夏季銷售旺季，預期空調、風扇等季節性產品將持續熱賣。歐洲盃、溫布頓網球賽、東京奧運等大型賽事陸續登場，提升消費者對於大尺寸智慧電視的詢問度，而消費者近年更注重居家生活品質，除了電視選購外還會搭配soundbar、遊戲機等，達到更完整的沉浸式家庭影音娛樂體驗。

此外，9月開學也將帶動一波筆電、平板的銷售成長，下半年將推出的Apple新品、Samsung手機等也是消費者關注的必買產品。

燦坤觀察，近期雖疫情趨緩，消費者仍保有長期居家抗疫之心，預估居家儲糧必備的大容量冰箱、廚電等，及提升居家防疫力的蒸氣除菌洗衣機、空氣清淨機等產品銷量將持續增加。另消費者在家時間長、較少運動，在政府微解封政策之後，預期提高穿戴裝置、體脂計等相關健康產品買氣升溫，而至門市現場選購商品的民眾也將增加，對下半年營運展望審慎樂觀。

上半年疫情期間為滿足消費者居家防疫需求，燦坤規劃「燦坤速速GO」低接觸取貨服務讓消費者安心購物，亦透過回饋活動、保持貨源供應充足等應援消費者，筆電等遠距相關產品、大小家電等產品銷售皆顯著提升，上半年創造亮眼的營收表現，營收達到112.59億元，年增22.7%，亦是近年來的同期新高。