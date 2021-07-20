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雲端需求暢旺 IBM第2季營收走強

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

IBM於美東時間19日公布今年第2季財報，受惠混合雲平台採用、諮詢和軟體業務的強勁增長，帶動總體營收總額來到187億美元，增長 3%，調整後EPS為2.33美元，表現優於預期。

IBM 公司董事長兼執行長Arvind Krishna 表示，2021年第2季度，鑑於客戶對混合雲平台的採用趨勢，以及企業諮詢服務部和軟體業務的強勁表現，IBM整體收入繼續增長。 與此同時，我們繼續幫助客戶將基於 AI 的技術注入到他們的核心業務流程中。 我們對目前進展感到滿意，有信心實現全年收入增長，並完成現金流目標。

IBM 資深副總裁兼財務長 James Kavanaugh 表示，我們在本季度擴大了經營獲利率並提升了利潤額，從而實現了良好的現金業績。 2021年上半年，我們調整後的自由現金流增加，為加強混合雲和AI 能力進行策略性收購投資，同時繼續減債，持續履行我們的承諾，再次實現了股息增長。

在各部門業績方面，雲及認知軟體部門（包括雲端和數據平台、認知應用和交易處理平台）營收為 61 億美元，上升6.1%。 受混合雲平台和Cloud Paks 增長帶動，雲端和數據平台增長 12%；受安全業務和 AI 應用增長帶動，認知應用營收增長12% ；交易處理平台下降 7%；雲營收增長 29%。

全球企業諮詢服務部（包括諮詢、應用管理和全球流程服務）營收為 43 億美元，增長 11.6%，諮詢業務增長 16%；應用管理增長5%；全球流程服務增長 28%；雲營收增長 35%；毛利率下降 60 個基準點。

全球資訊科技服務部（包括基礎設施和雲服務以及技術支援服務）營收為 63 億美元，增長0.4%；基礎設施和雲服務以及技術支援服務收入均持平；雲營收下降 1 %；毛利率提升 110 個基準點。

截至2021年6月30日，6 個月營收總額為365億美元，與2020年前 6 個月的營收總額 357 億美元相比，增長 2% （按調整後業務和匯率計算，下降 1%）。 淨收入為23億美元，同比下降10%。 稀釋後每股盈餘為 2.52 美元，相比 2020 年的稀釋後每股盈餘 2.83 美元，下降了 11%。

營收 IBM 軟體

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