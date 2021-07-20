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宅經濟帶動 台灣上半年光電產值突破8,000億元

經濟日報 / 記者陳昱翔／台北即時報導

PIDA光電科技工業協進會今日公布最新數據，台灣2021年上半年光電產值達新台幣8,081億元，較2020年上半年產值6,392億元，年成長率大幅增 加 26.4%，其中，2021年第2季產值約為4,200億元，較第 1 季產值3,882億元小幅增加8.2%。

PIDA指出，宅經濟、原料零組件短缺造成面板價格上漲 平面顯示器產值大幅成長。由於 2020 年起 Covid-19 疫情造成“宅經濟行為”的增加，包括在家上班上課，以及 網路遊戲與電子商務的增加，加上近期玻璃基板、驅動IC等零組件短線缺料疑慮持續升高， 造成大尺寸面板價格持續上漲，進而帶動整個平面顯示器產業產值大幅增加，終止從 2018 年上半年起平面顯示器產業產值的負成長。

根據統計，2021 年上半年包括面板、背光模組、觸控面板 及電子紙等項目在內的台灣平面顯示器產值為新台幣 5,296 億元，相較 2020 年上半年產值 3,883 億元，年成長率為 36.4%。其中 2021 年第 2 季台灣平面顯示器產值為 2,794 億元， 較 2021 第 1 季產值 2,502 億元季增 11.7%。

此外，隨著消費者對於手機拍照品質需求愈來愈高，和3D臉部辨識與飛時測距(Time of Flight; TOF)裝置導入手機，手機鏡頭的數量與感測晶片的畫素均有增加的趨勢；此外隨著自駕系 統的開發，也愈來愈多影像感測器會裝置在車上，這些均造成影像感測器的需求增加，影 像感測器的產值也同步成長。2021年上半年台灣影像感測器產值為新台幣90億元，較 2020 年上半年產值 71 億元，年成長率為 26.7%，其中 2021 年第 2 季產值為 48 億元，較第 1 季 42 億元增長 14%。

至於LED方面，2021年由於蘋果iPad Pro及三星電視開始導入Mini LED背光技術，及Micro LED等新型顯 示應用需求爆發，使得LED產業供需整體好轉，產值也逐步成長，2021年上半年台灣LED照 明產業產值為新台幣655億元，相較2020年上半年產值584億元，年成長率為12％，其中2021 年第2季產值為339億元，較第1季316億元增長7.4%。

新台幣 顯示器

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