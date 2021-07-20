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晶瑞光NBPF產品再下一城 搶灘日商S社供應鏈

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導

光學廠晶瑞光（6787) 第二引擎產品業務-紅外光窄帶濾光片(NBPF）再傳佳音，繼今年第一季取得歐洲國際ToF(飛時測距）感測器模組大廠供應商資格後，近日再下一城，搶灘日商傳感器大廠S社供應鏈。

晶瑞光表示，日前已將樣品分送至多家手機品牌廠商進行認證中，至少有2家手機品牌廠商已立項目導入新機案，有望於今年第3季底至第4季期間取得訂單，並逐步加入晶瑞光量產排程計畫，為公司下半年營運添柴加火。

晶瑞光表示，公司自2020年第1季即配合日商傳感器大廠S社提供手機相關940奈米 NBPF產品，歷經長達1.5年的努力進行反覆測試與調整，近期喜獲客戶完成ToF sensor開發之佳音，並於今年第2季製作樣品分送各手機品牌廠商認證中。

晶瑞光940奈米 NBPF filter產品，其主要運用光學多層薄膜濺鍍技術，共經過70至90層濺鍍工藝技術，能控制中心波長值穿透率大於96％以上，與外界一般NBPFr產品僅能達到90％比較，有相對非常優良的性能，並且能控制進光偏光角在30度時，能協助客戶達到從高性能單曲測距裝置，擴展到多區域偵測的解決方案，同時滿足廣角鏡頭的應用，且晶瑞光NBPF產品擁有全世界六大工業國專利，是再獲得日商傳感器大廠S社認證的重要關鍵。

展望下半年，晶瑞光期待雙產品引擎動能全開，增添公司整體營運更上層樓。今年上半年營收為1,102.7萬元、年增39.9％，第2季主要客戶因受到晶片供需不平衡影響，拉貨力道減緩，影響公司單季營收成長動能，但公司仍有信心 今年下半年營運繳出優於上半年的成績。

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