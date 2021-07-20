兆勁網通事業動能暢旺 加速多角化發展

兆勁科技（2444）今（20）日舉行股東常會，由董事長紀政孝表示，該公司持續加大管控網通事業供應鏈，並因應全球網通晶片缺料、新台幣匯率影響已於下半年與主要客戶協議產品調整計畫，並持續透過業務組合調整、自動化生產效益、新產品研發推出與開拓新客戶等面向，以提升集團市場競爭力，並創造未來營運前景。

兆勁109年合併營收達17.74億元，年成長12.58％，受惠網美國、歐洲等主要客戶持續加大網通產品訂單需求，挹注整體產能稼動率保持良好水準，推升109年整體毛利率較108年的10.51％提升至14.37％，此外109年第二季短期造成應收帳款收款緩慢，公司基於穩健保守原則提列預期信用減損損失1.19億元，使得109年稅後虧損0.95億元、每股稅後淨損(EPS)0.93元，有望隨著客戶陸續回沖入帳，以其整體營運獲利表現重回獲利常軌。

對於今年營運展望，該公司表示，仍將持續加大管控網通事業供應鏈，並因應全球網通晶片缺料、新台幣匯率影響已於下半年與主要客戶協議產品調整計畫，有助於中和成本、匯率等不利因素影響，並持續透過業務組合調整、自動化生產效益、新產品研發推出與開拓新客戶等面向，以創造未來營運發展前景。

此外，兆勁指出，集團除深化網通事業業務發展，也將積極推動記憶體、光速光通訊雷射晶片(VCSEL Chip)、半導體減薄再生晶圓等多角化業務，其中，光速光通訊雷射晶片業務主要應用於光通訊及精密感測兩大領域。

兆勁表示，為量產及研發光速光通訊雷射晶片已於今年4月初正式租用台灣光罩子公司的艾格生科技廠房與購買其相關半導體生產設備及無塵室，並已與國內廠商合作向法商購置濕氧化爐設備，今年下半年進入試量產，朝光通訊雷射晶片(VCSEL Chip)IC設計公司定位更進一步。