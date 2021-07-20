凌華攻5G 加入O-RAN聯盟

工業電腦廠凌華科技（6166）今（20）日宣布加入開放性無線電接取網路聯盟（Open Radio Access Network Alliance; 簡稱O-RAN 聯盟） 成為社群成員，將致力達成聯盟使命，為無線通訊產業打造智慧化、開放性、虛擬化、可完全互通之行動網路環境。

凌華科技積極參與發展符合英特爾「開放電信IT基礎設施」(OTII） 專案標準之5G 多接取邊緣運算（MEC） 伺服器和5G小型基地台解決方案，適合部署於5G O-RAN開放環境中，凌華科技願貢獻其經驗，並與全球行動網路運營商和學術研究機構分享。

凌華科技網路通訊暨公共建設事業處總經理高福遙表示，5G開放式無線網路將於各行各業扮演趨動5G普及和企業數位轉型的關鍵角色。凌華科技將致力於加速開放性架構之創新與實踐。

高福遙指出，我們已與產業夥伴和客戶共同發展解決方案，並且在製造業、礦業、車連網基礎設施等領域展開一連串試驗計畫，並將持續與O-RAN成員合作，發展符合O-RAN標準、高性價比和高擴充性的5G開放式無線網路 （5G Open RAN） 解決方案。

凌華科技與O-RAN聯盟成員諸如世炬網路（SageRAN）和亞馬遜網路服務公司（AWS） 合作，以達到5G佈建之極致潛能。例如與世炬網路共同設計一個隨處皆可部署之5G小型基地台解決方案，已通過英特爾物聯網RRK 方案推廣，可降低資本支出 與營業費用，隨插即用、容易佈建，支援O-RAN開放電信設備架構，並具有可整合Wi-Fi之獨特功能。