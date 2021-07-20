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第2季PC出貨排行 宏碁躍升全球第四

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

根據第三方市調資料、最新預測報告調整全球預估出貨量，PC品牌大廠宏碁（2353）第2季個人電腦以7.38%市佔率躍升全球排名第四，年增率、季增率皆優於業界均值。

宏碁指出，歐美地區逐步解封，開學銷售旺季到來，提升產品銷量；泛亞地區則因疫情影響，居家辦公及遠距學習突增，需求大於供給。

泛亞地區亦在5、6月份推動線上活動的促銷活動，提升電腦及周邊產品的銷售，亦為宏碁第2季全球出貨量展現成長動能，同步提升全球市佔成績。

宏碁今年6月營收300.19億元，月增21%、年增16.9%，創七年新高；2021年第2季自結合併營收為797.78億，季增11.5%、年增21.7%；累積前六月合併營收為1,513.34億元，年增32.2%。

宏碁指出，營運表現亮點包括：電競產品第2季營收年增35.7%、Chromebook 第2季營收年增41.8%。

宏碁公司已上市、上櫃、興櫃子公司皆已分別公布2021第2季自結營收並全面皆見成長；建立多重事業引擎的策略持續發酵，海柏特公司第2季營收年增9.1%、安圖斯科技第2季營收年增24.9%、宏碁智通公司第2季營收年增32.2%、倚天酷碁公司第2季營收年增21.4%。

營收 宏碁

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