緯創車用電子爆發 併購JDI高雄廠攻智能座艙

緯創（3231）總經理暨緯創智能執行長沈慶堯今天表示，展望今年緯創的車用電子，緯創先前投資約20億元取得日本中小型面板大廠JDI旗下位於高雄的子公司高雄晶傑達光電100%股權，緯創未來將透過JDI接觸其既有的日本汽車tier1客戶，並在智能座艙展開合作。

緯創指出，今年車用電子代工業務顯著成長，主要承接中國大陸車廠訂單增加所帶動，今年車用電子營收會翻倍成長，若再加上JDI效益發揮，成長幅度會更顯著。

在手機方面，他說，去年年底已將大陸昆山廠售予立訊，緯創手機事業重心轉移至印度，印度今年發展以求穩再求量的成長，當前印度供應鏈基礎建設條件不如中國大陸，所以發展速度不會那麼快，上半年因為疫情嚴峻，印度廠便著手在系統改善與人員訓練，6月印度員工已全數完成施打第一劑疫苗，下半年希望產能開到最大、並一直延續到明年。

緯創智能擴廠方面，沈慶堯表示，印度第三廠擴廠預計本季底完工，馬來西亞目前已經有兩個廠，由於當地疫情惡化，目前極力爭取接踵疫苗，預計本周即會陸續接種。

至於緯創海外據點布局，緯創表示，越南新廠預計今年第4季完工，越南員工都已施打疫苗，建廠進度不受影響；墨西哥目前有一個廠，計畫再蓋新廠，而捷克也有擴廠計畫，中國大陸市場需求也持續成長，中國大陸廠會持續運作不會退出。

緯創智能也布局工控物聯網裝置，沈慶堯表示，疫情關係，工業4.0自動化需求湧現，產生工廠內的移動裝置需求，目前需求量很大，今年在材料端有及早布局，所以對出貨影響有限，預期今年至明年，會有一波成長空間。