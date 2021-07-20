凌華科技 加入國際開放電信設備O-RAN聯盟

工業電腦廠凌華科技（6166）今（20）日宣布加入開放性無線電接取網路聯盟（Open Radio Access Network Alliance; 簡稱O-RAN 聯盟） 成為社群成員，將致力達成聯盟使命，為無線通訊產業打造智慧化、開放性、虛擬化、可完全互通之行動網路環境。

凌華科技積極參與發展符合英特爾「開放電信IT基礎設施」(OTII） 專案標準之5G 多接取邊緣運算（MEC） 伺服器和5G小型基地台解決方案，適合部署於5G O-RAN開放環境中，凌華科技願貢獻其經驗，並與全球行動網路運營商和學術研究機構分享。

凌華科技網路通訊暨公共建設事業處總經理高福遙表示，5G開放式無線網路將於各行各業扮演趨動5G普及和企業數位轉型的關鍵角色。凌華科技將致力於加速開放性架構之創新與實踐。

高福遙指出，我們已與產業夥伴和客戶共同發展解決方案，並且在製造業、礦業、車連網基礎設施等領域展開一連串試驗計畫，並將持續與O-RAN成員合作，發展符合O-RAN標準、高性價比和高擴充性的5G開放式無線網路 （5G Open RAN） 解決方案。

凌華科技與O-RAN聯盟成員諸如世炬網路（SageRAN）和亞馬遜網路服務公司（AWS） 合作，以達到5G佈建之極致潛能。例如與世炬網路共同設計一個隨處皆可部署之5G小型基地台解決方案，已通過英特爾物聯網RRK 方案推廣，可降低資本支出（CapEx） 與營業費用（OpEx），隨插即用、容易佈建，支援O-RAN開放電信設備架構，並具有可整合Wi-Fi之獨特功能。

凌華科技MECS系列邊緣伺服器具備AWS IoT Greengrass解決方案，並透過物聯網智慧型視覺解決方案─例如旗下最新世代NEON系列智慧相機─將AI人工智慧佈建至網路邊緣。凌華科技NEON系列智慧相機搭載NVIDIA® Jetson Xavier™ 系統模組，可增加運算效能、影像進階處理、和機器視覺解決方案。凌華科技之邊緣伺服器協同雲端服務，可連結並整合相機、輸送設備、自動化系統、工廠管理系統、雲端系統，打造智慧化生產線。

多數網路解決方案供應商皆使用專屬性設計，致使不同廠商提供的設備難以或無法互通。凌華科技致力於推動開放性標準，確保不同廠牌軟硬體之可相互操作性，加入O-RAN國際聯盟、實踐5G開放架構、賦予邊緣伺服器多接取運算（MEC） 功能、以策略性結盟加速5G RAN解決方案之商業化，都是凌華科技實現承諾的具體行動證明。