緯創印度員工已打完第一劑疫苗 馬來西亞廠將跟進
緯創（3231）今（20）日舉辦股東會，由於近期東南亞成為疫情震央，對於海外廠現況，緯創智能執行長沈慶堯表示，印度廠已在六月完成全員工的疫苗注射，七月恢復生產。至於馬來西亞近期疫情急轉直下，會爭取本週員工去打疫苗。
沈慶堯指出，印度廠甚至有幹部已經打完兩劑疫苗，本月到八月其他員工也可以陸續打第二劑，「我們防疫做得很好」。甚至緯創也有捐錢予印度醫院，用來購買製氧機與呼吸器等，協助當地醫療體系抗疫。
至於馬來西亞部分，緯創第一優先是讓員工去打疫苗，「但現在馬來西亞相對印度，疫情比較嚴重」。
緯創今年則將投入越南廠，預計第四季完工。緯創也表示，越南疫情對工廠建置沒有影響，且員工已打好疫苗，目前已有先期部隊進駐。
沈慶堯表示，集團在手機部分，營運重心從中國轉到印度，因此在印度的佈局先求穩、再求量的成長。印度基建雖不如中國，加上疫情關係，上半年印度廠做了很多系統改善與人員訓練。
他表示，印度廠下半年的產能將做到最大，印度是國際化布局重要的據點。印度廠的戰略與方向，則是以一步一步穩健成長為主。
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