不到三個月 中嘉總經理童至祥閃辭

中嘉數位今年4月27日董事會才剛通過新任總經理由前特力集團執行長及台灣IBM總經理童至祥接任，5月17日上任。但童至祥上任不滿三個月，市場盛傳童至祥已於上周五離職。中嘉則證實，童至祥因為個人因素已經離任。

另外，市場盛傳，中嘉前執行長張漢瑋離開中嘉後，曾到中嘉勁敵大豐電擔任顧問，近期也回鍋中嘉集團，擔任全球數位顧問。中嘉也已證實。

中嘉董事長郭冠群入主中嘉後，勵精圖治，強化中嘉集團布局，近期繳出亮眼佳績。

中嘉表示，今年第2季用戶數、新增營收方面的淨增數，都雙雙創下近兩、三年來的新高，依NCC（國家通訊傳播委員會）上月發布各業者統計數字，中嘉於疫情期間寬頻用戶數增長也居有線電視同業之冠。

中嘉強調，董事會因應產業及客戶需求，對於代理總經理已有適切安排，團隊運作一切如常，也將持續完成既定營運目標。中嘉也感謝童至祥在任期內帶進很多創新的想法與做法。

當時童至祥上任新聞稿上，郭冠群還特別強調，童至祥不但擁有科技及零售跨產業背景，且同時兼具外商與本土企業領導經歷，在經營管理、B2B、B2C皆歷練深厚，正是產業轉型所需要的新力量，雖非有線電視產業出身，但相信她的加入能為集團帶來全新的視野，並且為台灣有線電視行業帶來全新的氣象。

童至祥資歷相當完整且亮眼，曾任特力集團執行長、IBM大中華區各事業部總經理，也是台灣IBM第一位女性總經理，在擔任特力執行長的11年間，帶領組織轉型，以創新及整合為策略，推動特力全球整合及以消費者為中心的服務文化，使特力在台灣零售品牌成為台灣消費者心中居家產業的首選品牌。

業界人士分析，童至祥相當優秀，跨足不同產業，且都繳出亮眼成績單，但有線電視產業「水太深」，中嘉上有主管機關NCC，在產業競爭上又夾在富邦集團蔡明忠、年代董事長練台生多年大鬥法中，有線電視產業內競爭激烈，更要迎戰新崛起的OTT勢力，近期在頻道代理業務上，也因為中天新聞台換照未過，替代頻道上架不順等因素，挑戰不小。