電能智駕商機大 台灣先進車用技術發展協會籌備處成立

力積電黃崇仁董事長決定邀請友達光電、和碩聯合、力晶科技，以及台灣車聯網產業協會、台灣物聯網產業技術協會、台北市電腦公會等企業與公協會，共同籌劃成立「台灣先進車用技術發展協會」(簡稱TADA)，以利加速台灣產業拓展智慧電動車商機。

TADA協會稍早已於本月15日以網路會議方式辦理發起人暨籌備會議，包括力積電黃崇仁董事長、友達光電資深副總經理陳建斌、和碩聯合第八事業群總經理賴哲彥、台灣車聯網產業協會吳盟分理事長、台大教授陳良基、力積電副執 行長暨總經理謝再居、力晶科技總經理王其國、力積電副總經理譚仲民、雲科大教授蘇慶龍、汽車專家總編輯林大維、台北市電腦公會總幹事杜全昌、台灣物聯網產業技術協會祕書長張笠、台北市電腦公會總監沈舉三、台北市電腦公會顧問何寶中、台灣車聯網產業協會副祕書長張惠淑、友達光電經理陳昱吉等20多位產學專家齊聚線上會議，暢談台灣產業擁抱未來智慧電動車商機方向與策略。

黃崇仁董事長表示，TADA協會成立目的包括：（一）協助資通訊產業界與產、官、學、研之資源整合，建立先進汽車產業價值鏈、合作研發先進汽車產品及技術，一同開創新客戶及新市場；（二）建立資通訊產業平台，促進跨業合作，將有關先進汽車之產品及技術加以整合以創造更大的產業效益；（三）彙集國際先進汽車標準與協助資通訊及系統整合業等行業對接國際標準，創造產業價值鏈之國際競爭力；（四）協同台灣相關產業團體，向內舉辦各式論壇、研討會、座談會，向外參與各式企業參訪及國際活動，強化與相關產業的聯繫，探索與發展產業之各種新模式與商機。

黃崇仁指出，因應汽車產業的數位化，智慧汽車產業極需發展嶄新的生態供應體系。台灣多年來在資通訊產業累積的堅實基礎與實力，再搭配現階段半導體的全球戰略優勢，從周邊產品、車用晶片、電控到行車輔助系統，台灣業者都積極參與，後續的商機將非常可觀，且訂單穩定性高。

黃崇仁並點出，由於資通訊產業與汽車產業在產品設計理念與系統規劃架構並不相同，協會將透過辦理跨業交流活動，讓台灣電子業能理解汽車產業生態特性，也讓汽車相關業者了解，能如何發揮台灣半導體與電子業的技術能量，加速先進汽車技術研發與量產。

電動車趨勢議題熱門，更成為2021台北國際電腦展（COMPUTEX）活動重點之一。

汽車專家林大維總編輯在「風起雲湧，電動車的戰國時代！台灣ICT產業的機會與挑戰」國際線上論壇導言時就表示，車用科技將會把全球汽車市場帶來新的洗盤，對於台灣電子產業來說，這是百年難得的機運。

雲科大蘇慶龍副教授暨智慧電子產品研究與開發中心主任也指出，台灣在半導體、電路設計、軟體整合經過IT產業的多年洗禮，有非常好的基礎，可趁此次電動車世代來臨，由代工產業提升到系統設計領域，加值台灣在汽車供應鏈上的地位，而汽車產業少量多樣化的特性，也十分符合台灣廠商的特質。