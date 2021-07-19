黃崇仁邀和碩、友達等 組台灣先進車用技術發展協會

由力積電董事長黃崇仁擔任主要發起人，邀請友達光電（2409）、和碩聯合（4938）、力晶科技，以及台灣車聯網產業協會、台灣物聯網產業技術協會、台北市電腦公會等企業與公協會，共同籌劃成立「台灣先進車用技術發展協會」(Taiwan Advanced Automotive Technology Development Association，簡稱為TADA)。

黃崇仁表示，TADA協會成立目的，包含（一）協助資通訊產業界與產、官、學、研之資源整合，建立先進汽車產業價值鏈、合作研發先進汽車產品及技術，一同開創新客戶及新市場；（二）建立資通訊產業平台，促進跨業合作，將有關先進汽車之產品及技術加以整合以創造更大的產業效益；（三）彙集國際先進汽車標準與協助資通訊及系統整合業等行業對接國際標準，創造產業價值鏈之國際競爭力；（四）協同台灣相關產業團體，向內舉辦各式論壇、研討會、座談會，向外參與各式企業參訪及國際活動，強化與相關產業的聯繫。

黃崇仁指出，因應汽車產業的數位化，智慧汽車產業極需發展嶄新的生態供應體系。台灣多年來在資通訊產業累積的堅實基礎與實力，再搭配現階段半導體的全球戰略優勢，從周邊產品、車用晶片、電控到行車輔助系統，台灣業者都積極參與，後續的商機將非常可觀，且訂單穩定性高。

黃崇仁並點出，由於資通訊產業與汽車產業在產品設計理念與系統規劃架構並不相同，協會將透過辦理跨業交流活動，讓台灣電子業能理解汽車產業生態特性，也讓汽車相關業者了解，能如何發揮台灣半導體與電子業的技術能量，加速先進汽車技術研發與量產。

為加速台灣產業拓展智慧電動車商機，TADA協會於7月15日以網路會議方式辦理發起人暨籌備會議，包括黃崇仁、友達光電資深副總經理陳建斌、和碩聯合第八事業群總經理賴哲彥、台灣車聯網產業協會理事長吳盟分、台灣大學教授陳良基、力積電副執行長暨總經理謝再居、力晶科技總經理王其國、力積電副總經理譚仲民等20多位產學專家齊聚線上會議，暢談台灣產業擁抱未來智慧電動車商機方向與策略。